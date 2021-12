Tampone ai vaccinati per eventi, cinema e teatri. Virzì (Ugl): Fine progressiva di una vita sociale

“Siamo estremamente preoccupati – afferma Filippo Virzì Segretario regionale Ugl Creativi Sicilia – in vista dell’imminente cabina di regia calendarizzata per giovedì 23 dicembre che sembrerebbe renderà obbligatorio il tampone anche per chi è vaccinato per partecipare agli eventi alle feste, per andare nei luoghi affollati come cinema, teatri e discoteche,

riteniamo ci siano altre soluzioni già comunque attuate quali il distanziamento e la riduzione della capienza al 75%”. “Il SuperGreenPass – spiega Virzì – è lo strumento che fino adesso in particolare per i Cinema ha funzionato in maniera eccellente con le altre misure adottate secondo le regole d’ingaggio che sono state messe in campo, riteniamo un errore fatale che oltre il GreenPass rafforzato si possa chiedere anche il tampone alle persone vaccinate per entrare nei cinema, teatri e discoteche , significherebbe annientare il mondo dello spettacolo, in particolare cinema e teatri hanno un affollamento ordinato e unidirezionale e per primi hanno sempre sperimentato ordinanze e innovazioni di prevenzioni sanitarie, in questo modo si prospetta solo la chiusura di molte strutture e l’inevitabile colpo mortale per l’occupazione, decretando la fine sociale del mondo dello spettacolo”.

Com. Stam.