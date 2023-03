Tarantino Giovanni: Imprenditore, politico e nomina al CSTM

C.S.T.M. Nomina del giovane imprenditore Giovanni Tarantino, Amministratore delegato di WE HOST srls (Inglobatore di strutture extra alberghiere). Nella qualità di Socio Onorario, componente dello Staff presidenziale dell’Associazione Datoriale di categoria del Turismo.

Afferma Tarantino – È un grande onore per me fare parte dello staff del Presidente nazionale del CSTM.

È senz’altro un ruolo importante che mi consentirà, sfruttando l’enorme potenziale dell’organismo Datoriale, di constrastare l’emorragia interna che viviamo in Sicilia da oltre un ventennio nell’ambito dell’emigrazione giovanile.

Il C.S.T.M. Accademia degli Studi Turistici e Managerial, svolge due funzioni importati nel settore turistico alberghiero, quello della consulenza e della formazione manageriale per oltre 470 aziende associate e 40 istituti ad indirizzo turistico e l’Università, che attraverso percorsi di alya formazione manageriale, migliorano le performance delle aziende e facilitano l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.

La mobilità dei giovani è irrefrenabile in Italia, una fortissima fragilità che esclude definitivamente la possibilità per un individuo di migliorare il proprio status durante il corso della propria vita, accedendo ad un lavoro stabile, qualificato e abilitante». I giovani sono confinati per anni mentre il tempo scorre come “riserve di qualità e competenze”.

Il comparto turistico offre lavoro a numerosi settori industriali e commerciali che si occupano di fornire servizi come trasporti (in aereo, treno, nave, pullman), servizi di ospitalità (presso agriturismi, bed and breakfast, alberghi, villaggi turistici), strutture ricettive e altri servizi correlati (guide turistiche; ingresso in musei, fiere, parchi naturali e altre attrazioni turistiche; servizi di assicurazione per il viaggiatore; servizi di ristorazione e intrattenimento).

Il turismo offre lavoro ai fornitori di servizi e gli intermediatori come operatori turistici e agenzie turistiche.

Si tratta indubbiamente di un settore economico estremamente importante, che

può creare davvero grandi opportunità occupazionali per i giovani neo diplomati e laureati.

Sono infinitamente grato al prof. Riticella e riconfermo la mia stima per aver creduto in me. Sono sicuro che insieme faremo un buon lavoro per i giovani siciliani e il loro futuro.