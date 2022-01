Termini Imerese, da lunedì screening di massa anti Covid-19

Da lunedì 3 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 16.00, presso il Largo mercato ittico, l’Asp di Palermo attiverà a Termini Imerese lo screening di massa per il Covid-19 in modalità drive in, cioè in auto.

L’esame eseguito con tampone rapido sarà gratuito solo per i soggetti già vaccinati e muniti di green pass, mentre i non vaccinati dovranno prima pagare un ticket di 15 euro ed esibire la ricevuta. Per motivi organizzativi l’accesso sarà consentito fino alle ore 15.30. Gli utenti dovranno pure presentarsi col foglio di consenso informato già compilato. Gli eventuali soggetti positivi verranno dirottati in un percorso separato per sottoporsi al tampone molecolare. I minorenni potranno accedere al drive in solo se accompagnati dai genitori che dovranno fornire il consenso al test per i figli.

Ciro Cardinale

Com. Stam.