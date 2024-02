“Ti ho preso per mano” di Riccardo Callori (Edizioni Mille, 2023)

La relazione di fraternità è uno dei temi del nuovo libro “Ti ho preso per mano. Amare vuol dire anche lasciar andare” di Riccardo Callori (Edizioni Mille, 2023).

Già primario e professore della Facoltà di Medicina, l’autore firma con pseudonimo un’avvincente autobiografia centrata sul rapporto col fratello Giorgio, fortemente voluto. Con fine acume psicologico ne descrive gli anni della crescita e della formazione. Sullo sfondo, traccia un quadro della professione medica dove emergono carrierismo, liti in corsia ma anche cura personalizzata e ascolto del paziente. Il carattere dei personaggi sapientemente abbozzato in poche righe, uno sguardo disincantato su usi e costumi della Torino anni Cinquanta impreziosiscono il testo.

L’incontro con l’autore avverrà nella biblioteca comunale di Pianezza (TO) in via G. Matteotti 3 alle ore 20.45 del 15 febbraio, in dialogo con l’editore e con Piergiacomo Oderda, giornalista pubblicista. Organizza l’associazione “Insieme cambiamo Pianezza” con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Pianezza. Seguirà una presentazione del testo nella libreria “La piola di Catia” a Torino, in via Bibiana 31, martedì 20 febbraio, alle ore 18.30, in dialogo con Alfonso Colella, docente di lettere presso un Istituto tecnico del torinese. Infine, l’autore sarà presente nella libreria “Donostia” di via Monginevro 85/a, sempre a Torino alle ore 18 del 29 febbraio, ancora in dialogo con l’editore e con Piergiacomo Oderda. Agli incontri in libreria verrà offerto un sobrio aperitivo.

«A volte basta voltare l’angolo e la vita ci riserva incontri sorprendenti, con persone che lasceranno un segno nella nostra esistenza».

