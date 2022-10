Campionato Mondiale – Osijek (CRO) Titoli a Squadre Junior di Skeet a Stati Uniti e Cina, da oggi in pedana i Senior del Direttore Tecnico Benelli Da domani in gara per la conquista delle Carte Olimpiche e dei Titoli Iridati

Osijek (CRO) – L’avventura iridata degli Junior di Skeet si conclude con due quinti posti nelle gare a Squadre. Gli azzurrini del Commissario Tecnico Sandro Bellini non sono riusciti ad accedere ai duelli per le medaglie. I titoli iridati in palio sono andati alla Squadra maschile degli Stati Uniti ed a quella femminile della Cina.

Da oggi i protagonisti sulle pedane croate di Osijek sono i Senior di Skeet del Direttore Tecnico Andrea Benelli, che da domani gareggeranno per la conquista delle Carte Olimpiche e dei Titoli di Campione del Mondo individuali, a Squadre e Mixed Team.

A cimentarsi in gara saranno Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT) e Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN) per la squadra maschile e Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD) e Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM) per quella femminile.

Domani si inizierà con i primi 50 piattelli di qualificazione e si proseguirà con altri 50 lanci sabato 8 ottobre, mentre l’ultima serie di qualificazione e le finali sono in programma domenica 9 ottobre.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET JUNIOR

Men: Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI); Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM); Andrea Galardini (Fiamme Oro) di Calenzano (FI).

Ladies: Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Damiana Paolacci (Fiamme Oto) di Roma; Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia (PT).

Commissario Tecnico: Sandro Bellini.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM).

Commissario Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda

PROGRAMMA GARA

Giovedì 06 Ottobre Allenamenti Ufficiali Skeet

Venerdì 07 Ottobre Gara Skeet M e F (50 piattelli)

Sabato 08 Ottobre Gara Skeet M e F (50 piattelli)

Domenica 09 Ottobre Gara Skeet M e F (25 piattelli)

14:15 Semifinali e Finale Skeet F

16:00 Semifinali e Finale Skeet M

Lunedì 10 Ottobre Gara Mixed Team Skeet

16.15 Medal Matches Mixed Team Skeet

Martedì 11 Ottobre Gara Team Skeet M e F

15:20 Medal Matches Team Skeet F

16:25 Medal Matches Team Skeet M

Com. Stam./foto