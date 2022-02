Torrenova-Molfetta | Il Match Program

Torna tra le mura amiche del Pala LuxorBuilding la Fidelia Torrenova, che domani – domenica 6 febbraio – alle ore 18 ospita la Pallacanestro Pavimaro Molfetta.

La squadra di coach Bartocci vuole tornare alla vittoria, successo che invece ha ritrovato il team di coach Gesmundo nel weekend appena trascorso. In palio, dunque, due punti importanti.

PALLA A DUE – Gli arbitri del match saranno Federico Berger e Gianluca Cassino, entrambi di Roma.

PRECEDENTI – Un precedente tra le due formazioni, che si rifà al match dell’andata in cui Torrenova espugnò il PalaPoli per 70-73.

EX – Non ci sono ex tra le due squadre.

DICHIARAZIONI – Queste le parole di coach Dragonetto alla vigilia del match: «Queste le parole di coach Dragonetto alla vigilia del match: «Contro Molfetta avremo la possibilità di riscattare un periodo sicuramente difficile per noi, ma la squadra che andremo ad affrontare è reduce da una vittoria casalinga importante contro Forio e da un’ultima trasferta nella quale ha rischiato di fare il grande colpo sul campo di Agrigento, uscendo sconfitta solo dopo un supplementare contro la capolista.Sarà importante tornare ad aumentare i giri in difesa e giocare insieme in attacco. Due prerogative che non possono essere lasciate da parte per la sfida di domani».

Queste invece le parole di Dario Zucca: «Domenica è una partita importantissima, per noi su più fronti. Sarà fondamentale ritrovare il nostro modo di giocare, che ci ha permesso di mantenere i piani alti della classifica per quasi tutto il girone d’andata, per guadagnare due punti fondamentali in ottica salvezza e dimostrare ai nostri tifosi che noi ci siamo e siamo pronti a lottare. Avremo bisogno di essere solidi e di giocare una partita di intensità, cercando di seguire i dettami del coach».

DIRETTA – Sarà possibile vedere il match su LNP PASS, il canale streaming a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro, al link www.lnppass.legapallacanestro.com. È possibile scaricare l’applicazione LNP PASS su App Store di iTunes per la App su SMARTPHONE e TABLET, così come su Google Play per chi avesse un dispositivo smartphone (e/o tablet) Android.

LIVE – Rimani sempre aggiornato seguendoci sui nostri social ufficiali. Pre-gara, live, post-gara, interviste ed aggiornamenti: tutto su Facebook, Instagram e Twitter.

Com. Stam.