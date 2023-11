Trofeo A112 Abarth Yokohama: 12 “dodici” sulla terra del Brunello

Dopo le numerose sfide extra Trofeo con la “Coppa Terra” sugli sterrati toscani, per la prima volta i contendenti della serie organizzata dal Team Bassano si ritrovano a Montalcino per giocarsi i punti del penultimo round stagionale

Romano d’Ezzelino (VI) – Annunciato come una delle novità del 2023 per il Trofeo A112 Abarth Yokohama, l’inserimento del Rally del Brunello nel calendario delle otto gare valevoli per la serie ha avuto un riscontro più che positivo come confermano i dodici equipaggi che tra venerdì e sabato prossimi si giocheranno il penultimo round stagionale sugli sterrati senesi attorno a Montalcino, preannunciando una nuova sfida tutta da seguire.

L’elenco è aperto dall’attuale capoclassifica – e detentore del titolo – Ivo Droandi che ritrova Stefano Ierman a dettarli le note e dovrà difendersi dagli attacchi dei due più diretti inseguitori Marco Melino e Andrea Fichera, entrambi alla prima esperienza su terra e navigati rispettivamente da Michele Sandrin e Lorenzo Pagliaro. A cercar di render loro la vita difficile ci proverà di sicuro Francesco Mearini, con Massimo Acciai alle note, ma anche Marcogino Dall’Avo navigato da Manuel Piras e Marco Gentile con Vincenzo Torricelli, quest’ultimi rilanciati in classifica dopo il successo dello scorso settembre all’Elba. Timbra il cartellino anche Orazio Droandi assieme ad Oriella Tobaldo e al via ci sarà anche Nicolò De Rosa in coppia con Giancarlo Nolfi. Attratto dallo sterrato, si rivedrà anche Fabio Vezzola nuovamente con Moris Baruzzi alle note e altrettanto dicasi per Giuseppe Cazziolato navigato da Denis Silotto. Da tenere d’occhio saranno anche gli equipaggi che completano la dozzina ad iniziare da Alvise Scremin che nutre una particolare passione per la terra e farà coppia con Marco Comunello e altrettanto dicasi per Mauro Castagna che la gara la vinse nel 2021 e sarà navigato nuovamente da Anna Erbisti.

Quasi un centinaio i chilometri cronometrati suddivisi su dieci prove, due delle quali si correranno venerdì 10 novembre e le restanti otto l’indomani. Partenza ed arrivo a Montalcino.

Il calendario del Trofeo: 3/4 marzo, Rally Vallate Aretine; 14/15 aprile, Rally Costa Smeralda Storico; 28/29 aprile, Rally Valsugana Historic Rally; 2/3 giugno, Rally Campagnolo; 23/24 giugno, Rally Lana Storico; 14/16 settembre, Rallye Elba Storico; 10/11 novembre, Rally del Brunello; 24/25 novembre, La Grande Corsa

Com. Stam. + foto