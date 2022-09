Trofeo Mercadante: al Ct Palermo vincono Angelini e Ghirardato

Il sedicenne forlivese e la diciassettenne piemontese iscrivono il proprio nome nell’albo d’oro dell’ottava edizione del Torneo ITF J3 Ad assistere alle finali anche il sindaco Roberto Lagalla

Sotto un sole cocente sono andate in scena al Ct Palermo di viale del Fante i due atti conclusivi dell’ottava edizione del Torneo Internazionale ITF J3 maschile e femminile Trofeo Antonino Mercadante.

Alle 9.30 sono scese in campo Ghirardato e la numero 1 del tabellone Lavinia Morreale che si allena al Country Time Club. Dopo una battaglia di oltre due ore e mezzo ha prevalso per 6-2 2-6 6-0 la torinese del Country Club Cuneo ma che si allena al Monviso Sporting Club la quale a Palermo ha incamerato il suo 2° titolo ITF dopo quello colto a Ionnina in Grecia a luglio. Queste le sue parole nel post match.

“Sono venuta qui con l’obiettivo di giocare più partite possibile e di elevare il livello del mio gioco, certamente non pensavo di arrivare fino in fondo e ovviamente non posso che essere felice. Oggi ho avuto un piccolo calo ad inizio secondo set ma fortunatamente nel 3° sono stata concreta e solida. Dedico la vittoria al mio team e alla mia famiglia”.

Nel derby targato Villa Carpena tra i due grandi amici e compagni di allenamenti Lorenzo Angelini e Carlo Alberto Caniato ha prevalso il primo al suo 5° titolo in stagione. Punteggio in favore dell’azzurrino di Summer Cup under 16 7-6 6-2. Entrambi hanno espresso un ottimo tennis dando vita a scambi spettacolari e intensi.

“Sto vivendo un periodo magico – spiega Angelini – 5 titoli in un anno sono un bottino considerevole, sono inoltre felice de progressi fatti da inizio stagione. Oggi è stata una partita tosta contro Carlo Alberto un mio caro amico contro cui ho disputato a fine agosto un’altra finale anche in questo caso vinta. Entrambi i confronti sono stati altalenanti. A Palermo ho messo un altro piccolo mattoncino verso il sogno chiamato Slam juniores”.

La giornata odierna è stata impreziosita dalla presenza del primo cittadino di Palermo Roberto Lagalla che si è intrattenuto tra uno scambio e l’altro della finale maschile con i dirigenti del Ct Palermo e la famiglia Mercadante.

Presenti alla premiazione il presidente del Ct Palermo Giorgio Lo Cascio, il deputato allo sport Marco Valentino, Giovanni e Paolo Mercadante figli dell’ingegnere Antonino cui è intitolato il torneo, Ubaldo Priori di Gibiauto e il direttore del torneo Alessandro Chimirri.

Il giovane presidente del Ct Palermo si è detto orgoglioso di questo torneo dedicato alla memoria di una figura di spicco del Ct Palermo e ha ringraziato Regione, Comune e sponsor privati per il contributo in termini economici.

