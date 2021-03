I Carabinieri di Casale Monferrato hanno denunciato per truffa in concorso un 46enne e un 48enne, entrambi della provincia di Napoli e con numerosi precedenti di polizia.

L’attività investigativa è stata avviata subito dopo la querela sporta dalla vittima, la quale, nei primi giorni di marzo, nel tentativo di rinnovare la polizza assicurativa di un veicolo, aveva cercato sul web il numero telefonico di una nota Agenzia Assicurativa, finendo inavvertitamente su un sito alterato, del tutto simile a quello della compagnia assicurativa in questione, dove era presente un numero telefonico che suo malgrado contattava. All’utenza fraudolenta indicata sul sito non rispondeva nessuno, ma, in seguito, la vittima veniva ricontattata da un numero di cellulare, poi risultato intestato al 46enne denunciato, che, fingendosi operatore della compagnia assicurativa, invitava la vittima a effettuare quattro ricariche Postepay per il rinnovo della polizza assicurativa, per circa 950 euro. Solo alcuni giorni più tardi, il truffato si rendeva conto della realtà dei fatti e si rivolgeva ai Carabinieri, che scoprivano il raggiro posto in essere dai due napoletani, ai quali risultavano intestati il numero telefonico e la carta Postpay utilizzati, deferendoli in stato di libertà per truffa in concorso. La polizza di rinnovo, ovviamente, non era mai stata emessa.