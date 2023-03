Un 2023 articolato per Gianluca Tosi

Sta per partire dal Rally del Ciocco la stagione del pilota reggiano che conferma l’IRC come campionato di riferimento, oltre a fare un pensiero alla sesta zona.

A disposizione la consueta Skoda Fabia R5 evo di Gima Autosport e la stagione sarà divisa con due copiloti. Varato il programma sportivo 2023 di Gianluca Tosi, pronto ad una nuova stagione che quest’anno si presenterà articolata quanto ambiziosa, nella quale vestirà di nuovo i colori della scuderia reggiana Movisport, con la quale vi è una fattiva collaborazione da molti anni.

Il pilota reggiano di Carpineti che ha confermato la Skoda Fabia R5 EVO gestita da Gima Autosport ha di nuovo individuato il proprio campionato di riferimento nell’International Rally Cup, serie di cui è tra i protagonisti di primo piano da diverse stagioni.

La stagione “internazionale avvierà il prossimo aprile dal Rallye Elba, per poi correre al “Taro”, “Casentino” e chiudere con la new entry del “Città di Schio” a novembre.

Nel mezzo, ci saranno altre partecipazioni, che guarderanno alla Coppa Rally di Zona 6, ciò considerato che la stagione come al solito la avvierà al Ciocco la prossima settimana, prima prova del “Tricolore” e valido appunto per la Coppa di Zona, gara che Tosi disputa da anni proprio per “allenamento” in vista della stagione, occasione di confronto con i protagonisti del Campionato Italiano. Sarà poi al via del Trofeo Maremma ai primi di aprile, probante “test” in vista della gara all’Isola d’Elba

Poi, per motivi legati al partner Bardahl sarà alla Coppa Città di Lucca nel mese di luglio per cui non si esclude di partecipare ad un altro evento in Toscana per conquistare l’accesso alla finale di Coppa Italia di Cassino a fine stagione.

Prevista poi la partecipazione al rally casalingo “Appennino Reggiano” in settembre e sicuramente al “Ciocchetto” a fine anno.

In questa ampia ed articolata programmazione saranno due, i copiloti che lo affiancheranno: al Ciocco e per tutta la serie IRC ed anche all’Appennino Reggiano al fianco di Tosi ci sarà il fido Alessandro Del Barba mentre per i restanti impegni è stato coinvolto il lucchese Nicola Angilletta.

FOTO DI MARIO LEONELLI

Com. Stam. + foto