“Ieri sera, nel corso della trasmissione tv ‘Non è l’Arena’, il sottosegretario Sileri ha sostenuto in contraddizione a ciò che affermavo che i fuori sede, quindi non residenti, possono vaccinarsi nella regione ove si trovano per motivi di studio o lavoro.

Mi preme precisare che in regioni come il Lazio o la Lombardia non è ancora così” così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia.

“Come si può facilmente vedere consultando le faq della Regione Lazio e della Regione Lombardia, solo i fuori sede che sono assistiti da un medico di base del Servizio Sanitario Regionale della regione in cui sono domiciliati hanno diritto a vaccinarsi in loco.

Mi auguro quindi che il sottosegretario Sileri intervenga al più presto per sanare questo vulnus: è assolutamente inaccettabile che insegnanti, studenti, lavoratori si debbano muovere a proprie spese, peraltro con il rischio connesso agli spostamenti di contrarre il virus, per potersi avvalere del diritto a vaccinarsi” conclude Giammanco.

