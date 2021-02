Sconti di pena e progetti di recupero dei condannati, processo in contumacia e rapidità del giudizio, è questa la svolta garantista voluta per la giustizia penale del Vaticano da papa Francesco.

Con un Motu Proprio firmato l’8 febbraio Bergoglio ha rinnovato la giustizia penale vaticana, per adeguarla al nuovo secolo, perché “per taluni aspetti, risente di criteri ispiratori e soluzioni funzionali ormai superati”, proseguendo così “nel processo di continuo aggiornamento dettato dalle mutate sensibilità dei tempi”. Ecco le novità volute dal papa con un il suo atto immediatamente esecutivo. E’ stato abolito il processo in contumacia così come si era svolto finora (se l’imputato non si presentava in aula, il giudizio proseguiva fino alla sentenza sulla base della documentazione raccolta finora, senza sentire i testimoni della difesa), per cui d’ora in poi se l’imputato non si presenta in udienza senza un legittimo impedimento, il processo continua, ma egli è rappresentato dal suo difensore; se invece l’imputato non può comparire per legittimo e grave impedimento, il processo è sospeso o rimandato ad altra data. Sono ammessi sconti di pena (vengono sottratti al condannato per buona condotta da 45 a 120 giorni per ogni anno di pena scontata), la possibilità di elaborare programmi di recupero e reinserimento del condannato, l’ammissione dello stesso a lavori di pubblica utilità, attività di volontariato, opportunità di mediazione con la persona offesa. Per rendere più rapidi i processi, infine, nei tre gradi di giudizio previsti pure per la giustizia penale vaticana il pubblico ministero rimane sempre lo stesso, pure variando ovviamente il giudice.

Ciro Cardinale

CS