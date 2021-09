Grande successo di Vicolungo The Style Outlets – uno dei due outlet che il leader europeo di settore Neinver gestisce in Italia – alla sedicesima edizione dei prestigiosi Global RLI Awards, l’ambito premio che ogni anno seleziona i concept più innovativi del settore retail e leisure a livello internazionale.

Organizzati da Retail and Leisure International, i Global RLI Awards sono considerati uno degli appuntamenti più importanti nel settore del retail. Nel corso della cerimonia recentemente svoltasi a Londra, Vicolungo The Style Outlets si è distinto per il miglior restyling ed è stato insignito del premio ‘International Outlet Center-Renovation’. Un riconoscimento della capacità di rinnovare perseguendo architetture e design innovativi, di contribuire alla rigenerazione complessiva della realtà in cui il centro si insedia e delle misure adottate per minimizzare gli impatti ambientali.

Il restyling di Vicolungo The Style Outlets, con un investimento complessivo di oltre 9 milioni di euro, si è ispirato a un nuovo modo di proporre e vivere l’outlet dove, a fianco dell’offerta commerciale, si valorizza sempre più l’esperienza del visitatore, a 360 gradi.

I lavori, a firma del prestigioso studio internazionale Chapman Taylor, hanno portato al rinnovo delle facciate, dell’arredo esterno, delle pensiline, dell’impianto di lighting e all’installazione di ledwall e mappe digitali. Ristrutturata anche la piazza principale, con la presenza di nuove strutture che offrono servizi unici nel panorama degli outlet, tra cui il Kinder Joy of Moving Park, un parco ludico-motorio per bambini unico nel panorama italiano.

Eduardo Ceballos, Country Head di Neinver Italia, commenta “Siamo orgogliosi di questo premio. Un riconoscimento dell’eccezionale successo di Vicolungo The Style Outlets e, soprattutto, del grande impegno di tutto il team che ha reso possibile la realizzazione del progetto. Lavorare all’insegna dei principi della sostenibilità, della valorizzazione territoriale e dell’arricchimento delle comunità dove operiamo sono e saranno sempre principio e guida di Neinver”.

Anche Amsterdam The Style Outlets, centro outlet inaugurato da Neinver nei Paesi Bassi a fine 2020, è entrato in short-list per il premio ‘International Outlet Center-New Build’, confermandosi come uno dei migliori sviluppi a livello mondiale.

FOCUS: IL RESTYLING DI VICOLUNGO THE STYLE OUTLETS

Vicolungo The Style Outlets è uno dei 18 outlet che fanno capo a NEINVER in Europa, il primo che la società ha sviluppato e gestito in Italia. Dall’apertura del luglio 2004, il centro è stato ampliato due volte e rinnovato, con un investimento da oltre 9 milioni di euro, nel 2020. Oggi si estende su una superficie commerciale di oltre 34.000 metri quadrati.

Il restyling strutturale – a cura del prestigioso studio internazionale Chapman Taylor – ha implicato il rinnovo delle facciate, dell’arredo esterno, delle pensiline, dell’impianto di lighting e della piazza centrale con l’obiettivo di continuare a migliorare l’esperienza del visitatore, grazie a nuovi spazi ancora più funzionali e a nuovi servizi.

PIAZZA S. RITA: DAL BUSINESS, AGLI SPAZI PER I BAMBINI

La piazza centrale S. Rita è stata completamente ridisegnata secondo una nuova disposizione che richiama la forma di un triangolo, per gli antichi simbolo dell’ingresso, ovvero del “luogo dell’accoglienza”. Un’enorme “canopy” – una tettoia specchiata dalle linee smussate – la sovrasta completamente, a protezione di nuove aree relax e spazi per l’intrattenimento.

Cuore della vita del centro, la piazza ospita anche il rinnovato edificio dell’Info Point. Oltre a svolgere la sua funzione informativa e di IAT, l’Info Point è stato ampliato con l’introduzione di Vico Lounge, una nuova area business & lounge, destinata ad accogliere meeting ed eventi, ma anche semplici occasioni di relax.

Nell’altro lato della piazza, vi è Vico Junior, un’area giochi al coperto “a misura di bambino”. Uno spazio sicuro e appositamente allestito in cui più piccoli possono divertirsi, in tutta sicurezza, con educatori professionisti o con i propri genitori, che avranno a disposizione anche una zona fasciatoio e allattamento. Infine, la piazza ospita anche il «Kinder Joy of moving Park», un parco unico in Italia da 1.700 metri quadrati che combina divertimento e attività educativo motorie.

Frutto della partnership con Soremartec, società del Gruppo Ferrero e il Comune di Vicolungo e Neptune, il parco rientra nel programma Kinder Joy of moving del Gruppo Ferrero. Ospita 8 attrazioni pensate per avvicinare i bambini al movimento e allo sport tra cui un’arrampicata di oltre 5 metri con 4 pareti e più percorsi di salita; un’area per esercitarsi a fare surf; una postazione per il free jump; un fungo rotante e molto altro.

SHOPPING COME ESPERIENZA. CON PAUSE GOURMET

I nuovi servizi arricchiscono un’esperienza di shopping sempre più connotata da attività di intrattenimento e da un’offerta di ristorazione di livello in continua espansione.

Vicolungo The Style Outlets propone attività ricreative per tutte le età: dallo sport all’intrattenimento musicale, passando per attività ludiche, educative, creative e solidali.

Parallelamente, la varietà e la ricercatezza dell’offerta food hanno contraddistinto lo sviluppo del centro negli ultimi anni. Tra le più recenti aperture, si segnala quella di “Antonino, Il Banco di Cannavacciuolo”, punto smart gourmet che prende ispirazione dalla tradizione street food napoletana e quella di Saporè, la pizza d’autore dello chef Renato Bosco.

NEINVER

NEINVER è una multinazionale immobiliare di origine spagnola specializzata nella gestione, sviluppo e investimento di asset commerciali e logistici. Leader nella gestione di outlet in Spagna e Polonia e player numero 2 a livello europeo, ha due brand proprietari: The Style Outlets e Factory.

Fondata nel 1969, NEINVER gestisce 18 centri outlet (includendo i progetti in via di sviluppo) e più di 800 marchi in sei Paesi europei: Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Paesi Bassi.

Il gruppo NEINVER è l’unica azienda del settore in Europa ad aver ottenuto la certificazione di sostenibilità per tutti i centri che gestisce.

