Associazione InformaGiovani offre a 4 volontari/e residenti in Italia la possibilità di partecipare ad un progetto del Corpo Europeo di Solidarietà “So far, so close”, in attività di volontariato a Giuliana, in un’area rurale in provincia di Palermo dal 21 luglio al 5 agosto 2021.

I volontari faranno esperienza di vita quotidiana all’interno di una fattoria dove si prenderanno cura degli animali e della terra; inoltre, supporteranno l’Associazione EcoParco Sant’Anna occupandosi della manutenzione degli spazi del parco, della costruzione di segnaletiche e mappe in legno; supporteranno al comunità di Giuliana in attività di rigenerazione urbana (decorazione di uno spazio urbano, attraverso murales o creazione di arredi con materiale di riuso, etc).

Il progetto mira a far conoscere le possibili sfide affrontate dai giovani che vivono in zone geografiche remote e come queste vengono vissute e/o superate dalla comunità locale; di quali iniziative si fanno promotori i giovani all’interno della propria comunità; a promuovere l’UE e i programmi rivolti ai giovani dai 18 ai 30 anni.

Profilo del/la volontario/a

età tra 18 e 30 anni;

predisposizione a vivere in un piccolo contesto rurale, a contatto con la natura e gli animali;

interesse a vivere un’esperienza di vita collettiva in un contesto agricolo;

creatività ed interesse verso gli argomenti specifici del progetto

iscrizione al database del Corpo Europeo di Solidarietà https://europa.eu/youth/solidarity_en (può essere fatta con l’assistenza di InformaGiovani)

Condizioni generali

Vitto e alloggio: saranno forniti dall’Associazione. I volontari saranno ospitati presso la fattoria in camere condivise.

Pocket money: ai volontari sarà inoltre fornita una somma giornaliera di Euro 5,00 per la durata dell’attività.

Assicurazione: copertura assicurativa fornita da InformaGiovani.

Gruppo: sarà composto da 16 volontari fra stranieri e italiani incluso un group leader che faciliterà le dinamiche di gruppo e lo svolgimento di tutte le attività incluso il tempo libero. Sarà presente un referente locale responsabile delle attività di lavoro.

Candidatura

Inviare i seguenti documenti (in italiano o inglese) a monic@informa-giovani.net:

Curriculum Vitae

Lettera di motivazione (specifica per il progetto)

Inserire come oggetto dell’e-mail: “So Far So Close – Giuliana”.

Scadenza: 10/07/2021

Com. Stam./foto fonte Informa Giovani