Volotea annuncia una nuova rotta in esclusiva da Palermo: dalla prossima primavera si vola verso Deauville

Il collegamento per la Normandia sarà disponibile dal 15 aprile con 1 frequenza settimanale Salgono così a 17 le rotte operate dal vettore presso lo scalo siciliano, dove la compagnia è seconda per volume di destinazioni raggiungibili

Palermo, 27 gennaio 2022 – Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, scalda i motori e annuncia un nuovo collegamento internazionale in partenza dall’aeroporto di Palermo: dal 15 aprile, infatti, sarà possibile volare alla volta di Deauville, celebre località balneare del Calvados e porta di accesso per visitare la Normandia. La nuova rotta, operata in esclusiva da Volotea, avrà 1 frequenza settimanale (ogni venerdì) e prevede un’offerta di oltre 7.500 posti in vendita. Con questo nuovo collegamento verso la Francia, salgono a 17 le destinazioni raggiungibili da Palermo a bordo degli aeromobili del vettore, che presso lo scalo siciliano è la seconda compagnia aerea per numero di collegamenti attivi.

L’avvio della rotta accorcia ulteriormente le distanze tra Palermo la Francia, verso la quale sono già attivi i collegamenti per Lione, Nantes, Nizza e Strasburgo. Con Volotea, i passeggeri siciliani potranno raggiungere comodamente il Nord della Francia, programmando uno short break alla scoperta delle Normandia, regione che coniuga arte, cultura e natura, e dei suoi caratteristici borghi come Mont Saint-Michel, Etretat, Honfleur o Giverny. Allo stesso tempo, il volo rappresenta un’ottima opportunità per i cittadini francesi che vogliono organizzare una vacanza nelle terre siciliane all’insegna di mare, storia e ottima cucina.

L’annuncio del nuovo volo Palermo-Deauville riconferma l’impegno della compagnia nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio da e per la Sicilia. Dall’avvio delle sue attività, nella primavera del 2012, Volotea ha investito all’Aeroporto Falcone e Borsellino, contribuendo in modo significativo a migliorare la connettività dell’isola con la terraferma. A Palermo, la low cost ha recentemente superato il traguardo dei 4 milioni di passeggeri trasportati, pari a un totale di 37.100 voli operati e a un’offerta complessiva di 4,8 milioni di posti in vendita.

“Siamo entusiasti di poter annunciare l’avvio di una nuova rotta internazionale esclusiva presso l’aeroporto di Palermo. Il nuovo collegamento da e verso Deauville partirà il prossimo 15 aprile e rafforzerà ulteriormente l’asse tra la Sicilia e la Francia, verso la quale salgono così a 5 le rotte attive da Palermo, – ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. I passeggeri siciliani avranno tante comode opzioni per decollare alla scoperta della Normandia, una regione molto attrattiva e ricca di storia, adatta a ogni tipo di viaggiatore. Inoltre, grazie a questa nuova rotta, amplificheremo il traffico di turisti stranieri desiderosi di visitare le bellezze della Sicilia: con i nostri voli puntiamo a sostenere e a rafforzare il settore turistico, traino fondamentale per l’economia locale”.

“È certamente un segnale positivo che arriva da Volotea, una compagnia molto legata al territorio palermitano, – ha affermato Giovanni Scalia, Ceo di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo -. Ed è di buon auspicio per l’inizio della prossima stagione estiva”.

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

Volotea è stata fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente fondatori di Vueling, ed è una delle compagnie aeree indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa. Anno dopo anno, ha visto crescere la sua flotta, le rotte operate e l’offerta di posti in vendita. Dall’avvio delle sue attività, Volotea ha trasportato quasi 40 milioni di passeggeri in Europa.

Volotea ha al momento le proprie basi in 18 capitali europee di medie dimensioni e collega oltre 100 città in 15 Paesi. La compagnia impiega oltre 1.350 dipendenti in tutta Europa e, rispetto ai suoi competitor, è stata la compagnia aerea più attiva nel 2021 per recupero di load factor, operatività e soddisfazione dei clienti.

Volotea è diventato un vettore full Airbus nel 2021, rinnovando parte della sua flotta con aeromobili del produttore europeo. La compagnia, che aveva pianificato di raggiungere questo obiettivo nel 2023, ha anticipato i suoi piani, ottimizzando i costi per i prossimi 2-3 anni e incrementando la sua offerta a livello di network, grazie ad aeromobili con una maggiore capacità di trasporto e con un raggio di volo più lungo.

Volotea ha operato con una flotta di 40 aeromobili nell’estate del 2021 (contro i 36 dell’estate 2019). In termini di volume, Volotea ha aumentato la capacità dei posti fino al 111% rispetto al 2019.

Volotea è stata eletta “Europe’s Leading Low-cost Airline” ai World Travel Awards 2021, i premi più prestigiosi del settore che riconoscono l’eccellenza dell’industria dei trasporti e del turismo in tutto il mondo.