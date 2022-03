Al Teatro Golden “Letterio canta Frank Sinatra… a modo mio”

Palermo – L’ar­ti­sta sta­tu­ni­ten­se, Frank Sinatra (vero nome Francis Albert Sinatra) noto come “The Voi­ce” e “Blue Eyes”, era fi­glio d’i­ta­lia­ni: il pa­dre, Sa­ve­rio An­to­nio Mar­ti­no Si­na­tra, in­fat­ti, era nato a Ler­ca­ra Frid­di (PA) e la ma­dre, Na­ta­lia Ma­ria Vit­to­ria Ga­ra­ven­ta, na­ti­va di Lu­mar­zo (GE).

At­to­re, can­tan­te e con­dut­to­re te­le­vi­si­vo, Si­na­tra, gran­de am­mi­ra­to­re di Bing Cro­sby, ha gi­ra­to più di 50 film e in­ci­so ol­tre due­mi­la can­zo­ni, man­te­nen­do lun­go tut­ta la sua car­rie­ra un re­per­to­rio jazz e pop, mol­to so­fi­sti­ca­to. Tra i suoi suc­ces­si, ri­cor­dia­mo le fa­mo­se “May way”, “My fun­ny Va­len­ti­ne”, “Night and Day”, “New York, New York”, mol­ti dei qua­li sa­ran­no ri­pro­po­sti dal no­stro Let­te­rio Lom­bar­do col suo per­so­na­lis­si­mo sti­le. Accanto a Lombardo l’insostituibile e brava cantante Margherita Bonura, anche nel ruolo di presentatrice. Lo spettacolo è diviso in due tempi equilibrati dal punto di vista dell’esecuzione ritmica e musicale che spaziano dallo “standard jazz” di “I get a kick out of you”, “The Lady is a Tramp”, “I’ve got you under my skin”, allo “swing” di “Mack The knife”, “The way you look tonight”, per arrivare al romanticismo puro di “Strangers in the night”, “Moon river” e “As Time Goes By”. Tra i con­cer­ti ef­fet­tua­ti da Si­na­tra tra il 1986 e il 1991, da ri­cor­da­re quel­lo te­nu­to a Pa­ler­mo il 13 giu­gno 1987 allo Sta­dio del­la Fa­vo­ri­ta (oggi Sta­dio Ren­zo Bar­be­ra). Let­te­rio Lom­bar­do sarà ac­com­pa­gna­to da Pie­ro Cac­ca­mo (pia­no e ta­stie­re), Fabio Lacca (chi­tar­ra), Dino Lac­ca (contrabas­so), Lui­gi Mol­li­ca (bat­te­ria), Aldo Oliveri (trom­ba) Ago­sti­no Cir­ri­to (sax). Special guest Paolo Muratore. L’intero show sarà ripreso dal video maker Filippo Messina.

