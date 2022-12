Calendario delle attività sportive 2023: un anno a tutto motori con ACI Lucca

LUCCA, 19 dicembre 2022 – Non solo i rally più attesi della stagione 2023, ma anche i corsi di prima licenza e quelli per gli ufficiali di gara, i test rally collettivi e tante iniziative, molte delle quali aperte al pubblico, che animeranno la prossima stagione sportiva motoristica lucchese:

questi sono gli appuntamenti che compongono il calendario delle attività 2023, presentato questa mattina, 19 dicembre, da Aci Lucca, insieme ad Aci Sport, Lucca Corse e Comune di Lucca nella sede centrale Aci, a Sant’Anna. Un vero e proprio vademecum degli appuntamenti da non perdere, sia per gli appassionati che per gli atleti impegnati nelle gare valide per il Premio Rally e non solo.

La presentazione è stata affidata al vicepresidente di Aci Lucca, Mauro Lenci, al direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio, al fiduciario sportivo, Massimiliano Bosi e dall’assessore allo sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti.

«Lo sforzo che abbiamo compiuto – spiega il direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio – è stato quello di unire le diverse tessere che compongono il mosaico motoristico lucchese sotto un unico calendario. Un’iniziativa che non solo ci permette di pianificare e organizzare con ampio anticipo le iniziative e gli appuntamenti, ma che consente agli interessati di tenere sempre presente scadenze, materiali, moduli da compilare e inviare, oltre a dare a tutti i cittadini appassionati l’opportunità di non perdersi neanche un’occasione per partecipare alla vita a quattro ruote della nostra provincia. L’obiettivo è chiaro: dare allo sport motoristico lucchese una centralità e un’attenzione che lo possano rendere sempre più presente, percepito e apprezzato».

«Lo scopo di questo calendario – prosegue Massimiliano Bosi – è proprio quello di dare ampia visibilità a tutti gli appuntamenti, permettendo a chi desidera affacciarsi al mondo motoristico di farlo con consapevolezza e in anticipo. I corsi di prima licenza, per rallisti e kartisti, e per ufficiali di gara, infatti, rappresentano un ottimo modo per entrare a far parte della coinvolgente e vivace famiglia del motorsport lucchese che desideriamo essere sempre più ampia e composta da un sempre crescente numero di giovani. La volontà è di supportare i talenti e gli appassionati di Motorsport del nostro territorio, farli conoscere e apprezzare, accompagnarli nel percorso di crescita, unendo sempre divertimento e sicurezza, sport e rispetto delle regole».

IL CALENDARIO. L’anno motoristico lucchese si apre il 28 gennaio, con la cerimonia di premiazione del Premio Rally, che torna al gran completo dopo due anni di stop causa pandemia. A seguire, il primo grande evento è il Rally dal Carnevale, in programma il 18 febbraio, seguito, poi, nel mese di luglio dal Coppa Città di Lucca (22 luglio). Ma non solo: si è già al lavoro per la prossima edizione della “Parata del sogno”, organizzata dall’associazione Taxi Rally, che si terrà come da tradizione nel mese di agosto, con tanti ospiti speciali, per raccogliere fondi per sostenere bambini e ragazzi con disabilità in un percorso di crescita, riabilitazione e autonomia. Inoltre, è già stata programmata la data per il “Baby rally show”, l’evento rivolto ai più piccoli che potranno salire e fare un giro su una vera macchina da rally. L’iniziativa, che si terrà domenica 15 ottobre 2023 nella piazza del mercato di Marlia, è organizzata da Freddy’s Team e Insieme in fiera a Marlia.

Già stabilite, inoltre, le date dei test rally collettivi, che si terranno in varie zone del territorio: 4 e 5 febbraio, 4 e 5 marzo, 1 e 2 luglio e 2 e 3 dicembre. Appuntamenti che consentono a piloti e navigatori di testare l’auto prima degli appuntamenti rallistici programmati nella nostra provincia. Già in programma anche i corsi di prima licenza, che si terranno tutti i mesi tranne agosto e dicembre: le date sono 11 e 12 gennaio, 1 e 2 febbraio, 8 e 9 marzo, 5 e 6 aprile, 10 e 11 maggio, 7 e 8 giugno, 5 e 6 luglio, 6 e 7 settembre, 4 e 5 ottobre, 8 e 9 novembre.

Saranno organizzati anche corsi di prima licenza per kartisti: le date sono ancora da definire e saranno comunicate prossimamente.

Completano il quadro delle attività i corsi per gli ufficiali di gara: il primo ciclo si terrà a marzo (nei giorni 4, 6, 11 e 13 marzo), mentre il secondo sarà a ottobre (1, 3, 8 e 10 ottobre).

Per info e iscrizioni è possibile scrivere al fiduciario sportivo all’indirizzo mail: fiduciario@lucca.aci.it.

Tutte le informazioni e i vari materiali (moduli, regolamenti, programmi) saranno disponibili sul sito www.aciluccaport.it.