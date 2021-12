Campioni Fisdir Sicilia, la storia di Antonio, l’atleta più giovane tesserato Il Sottomarino ASD

Si chiama Antonio G. l’atleta tesserato “Il Sottomarino ASD” di appena 8 anni che ha collezionato, negli ultimi 5 anni, cioè dal suo primo esordio in piscina a soli 3 anni, numerosi successi in varie discipline Fisdir Sicilia raggiunti confrontandosi sia con atleti più grandi che con atleti normodotati.

A lui non solo i meriti per i risultati sportivi ottenuti, ma soprattutto il titolo di “atleta più giovane impegnato in una gara nazionale” ai recenti campionati promozionali di nuoto svoltisi a Lecce.

Un futuro tutto da costruire, ma che già fa sperare in risultati entusiasmanti, quello del giovanissimo Antonio G., classe 2013 e talento straordinario che sin dalle prime bracciate (fatte a soli 3 anni) ha manifestato notevoli capacità sia da un punto di vista tecnico che nelle prestazioni in vasca, riuscendo a raggiungere diversi podi di specialità gareggiando con atleti di età superiore o normodotati. Dopo la fase di pre-agonismo all’età di 6 anni, per Antonio giunge il momento di iniziare a fare sul serio: infatti, a soli 7 anni partecipa alla sua prima gara di nuoto dove ha conquistato la sua prima medaglia di bronzo nella staffetta, per poi conquistarne altre d’argento e d’oro nelle batterie che lo vedevano protagonista.

Ma è ai Campionati promozionali di nuoto di Lecce che Antonio ha posto la propria firma nello sport paralimpico firmato Fisdir Sicilia con la conquista della medaglia d’oro nella staffetta 4×25 mista insieme ai compagni Alyosha Vacca, Vincenzo Preiano e Cristian Purpi, della medaglia d’argento nei 25 metri Rana e il bronzo nei 25 metri Stile libero.

“Antonio ha una grande passione per tutti gli sport, ma il nuoto è quello che ama di più – ha dichiarato la sua mamma Katia – ed è da circa due mesi che si dedica con impegno alla pallanuoto. È il più giovane atleta della Fisdir e sono molto orgogliosa dei suoi successi in gara – ha concluso -, lo vedo sempre molto entusiasta e motivato a dare il massimo e, da ex giocatrice di pallavolo, appoggerò sempre il suo entusiasmo e la sua voglia di vincere”.

“Il mio più grande sogno è arrivare sempre primo – ha detto entusiasta il piccolo Antonio G. -, in particolare nella batteria della Rana. Prometto che andrò sempre fortissimo!”

