Cefalù, il Lions club lunedì al Liceo classico Mandralisca per parlare di bullismo e cyberbullismo

In occasione della Giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, lunedì 7 febbraio, a partire dalle 10.00, il Lions club di Cefalù sarà presente al Liceo classico Mandralisca della cittadina normanna per una attività di servizio su bullismo e cyberbullismo,

in favore della scuola e dei suoi alunni, con la presenza di esperti e soci Lions, che illustreranno agli studenti i pericoli e le insidie dei due fenomeni sociali che, purtroppo, in questi ultimi anni stanno segnando un incremento notevole e preoccupante, soprattutto – ma non solo – tra le giovani generazioni. A causa della pandemia, il service si articolerà in un incontro svolto in parte in presenza ed in parte in webinar, in modo da coinvolgere in sicurezza il maggiore numero possibile di alunni. Dopo il saluto della dirigente scolastica, Daniela Crimi, e del presidente del Lions club Cefalù, Alberto D’Agostino (nella foto), interverranno l’avvocato Debora Sansone, che curerà l’aspetto giuridico del fenomeno, la psicoterapeuta Maria Rita Villa, che si occuperà invece dell’aspetto psicologico, ed il giornalista Ciro Cardinale, che infine affronterà la tematica del rapporto tra bullismo, cyberbullismo e mass media. Sarà poi dato ampio spazio a domande ed interventi degli alunni, in modo da aprire un dibattito proficuo e costruttivo con i giovani destinatari dell’incontro formativo ed informativo. Il Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo, con quasi 1,3 milioni di soci in circa 46.000 club in 205 paesi e aree geografiche del mondo. Dal 1917, i Lions club hanno aiutato i non vedenti e gli ipovedenti e hanno assunto un forte impegno nel servizio alla comunità e nel servizio ai giovani di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Lions Clubs International, visitare il sito Web all’indirizzo www.lionsclubs.org.

Com. Stam./foto