Cimitero, orari di apertura e disposizioni per la Commemorazione dei defunti

In occasione del Commemorazione dei defunti, il Cimitero di Trapani amplia nelle giornate di sabato 30 ottobre, domenica 31 ottobre, lunedì 1 novembre e martedì 2 novembre, l’orario di apertura al pubblico rimanendo aperto in maniera continuativa dalle ore 7 fino alle 17.

Non è prevista alcuna chiusura straordinaria nelle giornate precedenti al fine di consentire alla cittadinanza di potersi recare a trovare i propri cari senza assembramenti e garantendo tutte le misure di sicurezza del caso. Durante le suddette giornate sarà consentito il servizio di assistenza alle persone anziane e disabili mirato ad agevolare le stesse nella movimentazione delle scale disponibili all’interno della struttura nonché alla sistemazione dei fiori ad opera di soggetti regolarmente autorizzati e provvisti di cartellino identificativo, ad opera di volontari qualora accreditati. Inoltre, solo nelle giornate dell’1 e 2 novembre dalle ore 8:30 alle 13:30, sarà assicurato dai volontari il servizio di utilizzo delle sedie a rotelle per l’assistenza alle persone disabili o che hanno difficoltà a deambulare.

Importante anche lo sforzo profuso da ATM per il 1° novembre, con l’attivazione di 6 linee che serviranno il territorio attraversando tutte le frazioni, la zona nuova ed il centro della città giungendo sino in piazza Cimitero oltre alla navetta gratuita di cui i cittadini potranno usufruire per spostarsi dal lato sud al lato nord e viceversa del Cimitero.

“Nonostante la pandemia e le difficoltà del bilancio, da mesi lavoriamo per rendere il Cimitero sempre più decoroso (tanto in relazione ai lavori svolti sui padiglioni, sui bagni, sulle aree verdi, sull’impianto di illuminazione e sulla raccolta dei rifiuti) – dichiarano il Sindaco Tranchida e l’Assessore Romano-. Siamo riusciti, e per questo ringraziamo anche tutto il personale impegnato e ben diretto dalla dott.ssa Luppino, ad evitare la classica chiusura antecedente la commemorazione dei defunti consentendo così ai cittadini di recarsi a trovare i propri cari sia di mattina che nel pomeriggio per 4 giorni consecutivamente, scongiurando anche pericolosi assembramenti”.

Si allegano orari e linee ATM:

Linea Cimitero Sud – Nord: Orari di partenza da Cimitero Sud: 08.00 – 08.20 – 08.40 – 09.00 – 09.20 – 09.40 – 10.00 – 10.20 – 10.40 – 11.00 – 11.20 – 11.40 – 12.00 – 12.20 – 13.00 – 13.40.

Percorso: p.zza Cimitero Sud – via Cappuccinelli – Lungomare Dante Alighieri – Cimitero Nord – Lungomare Dante Alighieri – via Cappuccinelli – via delle Rose – p.zza Cimitero Sud.

Linea 30:

Orari di partenza da Ummari: 07.45 – 09.30 – 11.15 – 13.00

Percorso: Stazione di Ummari (capolinea) – SS 113 – Fulgatore – Napola – via Marconi – via Palermo – via Pepoli – via fardella – via Crispi – Piazza Vittorio Emanuele – via Spalti – via Scontrino – via Fardella – via Orti – Cimitero (capolinea).

Orari di partenza dal Cimitero: 08.30 – 10.15 – 12.00 – 13.40

Percorso: Cimitero (capolinea) – via Pantelleria – via fardella – Piazza Vittorio Emanuele – via spalti – via Scontrino – via fardella – via Pepoli – via Marconi – SS 113 – Napola – Fulgatore – Ummari (capolinea).

Linea 31:

Orari di partenza da Locogrande:

31N: 08.20 – 10.00 – 13.20

31R: 11.40 – 14.35

Percorso 31R: Locogrande (capolinea) – Marausa – Salinagrande – Pietretagliate – via Libica – via Salemi – via Rieti – via Marsala – via Fardella – Piazza Vittorio Emanuele – via Spalti – via Scontrino – via fardella – via Orti – Cimitero (capolinea).

Percorso 31N: Locogrande (capolinea) – Corallo vecchio – Rilievo – Guarrato – Xitta – via Salemi – via Rieti – via Marsala – via Fardella – Piazza Vittorio Emanuele – – via Spalti – via Scontrino – via Fardella – via Orti – Cimitero (capolinea).

Orari di partenza dal Cimitero:

31N: 09.00 – 12.20

31R: 10.40 – 14.00

Percorso 31R: Cimitero (capolinea) – via Pantelleria – via Fardella – Piazza Vittorio Emanuele – via Spalti – via scontrino – via Fardella – via Marsala – via Rieti – via Salemi – Xitta – Guarrato – Rilievo – Corallo vecchio – Locogrande (capolinea).

Percorso 31N: Cimitero (capolinea) – via Pantelleria – via Fardella – Piazza Vittorio Emanuele – via Spalti – via scontrino – via Fardella – via Marsala – via Rieti – via salemi – via Libica – Pietretagliate – Salinagrande – Marausa – Locogrande (capolinea).

Linea Villa Rosina / S. Alberto:

Orari di partenza da Villarosina: 07.50 – 08.40 – 09.30 – 10.20 – 11.10 – 12.00 – 12.50 – 13.40

Percorso: via Mozart (capolinea) – via Proserpina – via Ferrante – via Neri – via Sardo – via Giove – via Fedra – via Vulcano – via Amazzoni – via Andromeda – via Oreadi – via Villa Rosina – viale Umbria – viale Emilia Romagna – via Ten. Alberti – via Salemi – via Rieti – via Marsala – via Fardella – via Orti – Cimitero (capolinea).

Orari di partenza dal Cimitero: 08.15 – 09.05 – 09.55 – 10.45 – 11.35 – 12.25 – 13.15 – 14.05

Percorso: Cimitero (capolinea) – via Pantelleria – via Fardella – via Marsala – via Castellamare – viale Regione Siciliana – via Verga – via Michele Amari – via Tenente Alberti – viale Marche – via Sammartano – via De Santis – via La Grutta – viale Marche – via Villarosina – via Mozart (capolinea).

Linea Pegno:

Orari di partenza da Pegno: 07.30 – 08.15 – 09.00 – 09.45 – 10.30 – 11.15 – 12.00 – 12.45 – 13.00

Percorso: Contrada Pegno (p.zza delle Crocerossine – capolinea) – SS 113 – via Mazara/Erice – via Rodolico – via Sceusa – via Marconi – via Pepoli – via Orti – Cimitero (capolinea).

Orari di partenza dal Cimitero: 07.50 – 08.35 – 09.20 – 10.05 – 10.50 – 11.35 – 12.20 – 13.05 – 13.50

Percorso: Cimitero (capolinea) via Pantelleria – via Pepoli – via Marconi – via Talotti – viale XI Settembre – via La Francesca – via Lo Verde – via Rodolico – via Mazara Erice – Contrada Pegno (piazza delle Crocerossine – capolinea).

Linea Scio:

Orari di Partenza da piazza Generale Scio: 07.45 – 08.25 – 09.25 – 09.45 – 10.25 – 11.05 – 11.45 – 12.25 – 13.05 – 13.45 – 14.20 Percorso: piazza Generale Scio (capolinea) – viale Regina Elena – via XXX Gennaio – via Fardella – via Orti – Cimitero (capolinea).

Orari di partenza dal Cimitero: 08.25 – 08.45 – 09.25 – 10.05 – 10.45 – 11.25 – 12.05 – 12.45 – 13.25 – 14.05 – 14.40

Percorso: Cimitero (capolinea) – via Pantelleria – via dell’Olmo – via Egadi – via Fardella – via Palmerio Abate – via XXX Gennaio – viale Regina Elena – Piazza Gen. Scio (capolinea).

Linea Ospedale / San Giuliano:

Orari di partenza dal Cimitero: 07.30 – 08.15 – 09.00 – 09.45 – 10.30 – 11.15 – 12.00 – 12.25 – 13.30

Percorso: Cimitero (capolinea) via Pantelleria – via Piersanti Mattarella – via Manzoni – via Cosenza / Ospedale (capolinea).

Orari di partenza Ospedale: 07.45 – 08.30 – 09.25 – 10.00 – 10.45 – 11.30 – 12.15 – 13.00 – 13.45

Percorso: via Cosenza / Ospedale (capolinea) – via Cesarò – viale della Provincia – via Accardi – via dei Pescatori – via Lido di Venere – Lungomare Dante Alighieri – San Cusumano – via Madonna di Fatima – viale della Provincia – via Cesarò – via Cosenza – via Fratelli Aiuto – via Manzoni – corso Piersanti Mattarella – via Orti – Cimitero (capolinea).

Com. Stam.