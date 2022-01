Controllo del ‘territorio ferroviario’ da parte della Polizia in occasione delle Festività : 8 arrestati, 114 indagati e oltre 43000 persone controllate

8 arrestati, 114 denunciati e 43.758 persone controllate. 71 le sanzioni amministrative elevate alle quali vanno aggiunte 22 sanzioni per il mancato utilizzo delle mascherine e 25 per il mancato possesso del Green Pass a bordo dei 499 treni scortati e nei 155 esercizi commerciali

controllati: questi i risultati conseguiti dalla Polizia Ferroviaria nelle Festività di Natale, Capodanno ed Epifania appena trascorse, che hanno visto un’intensificazione dei servizi di controllo nelle stazioni e a bordo treno anche per la verifica del rispetto delle norme anti Covid. Le operazioni si sono svolte con regolarità e senza rilevare alcuna criticità.

Nel complesso sono state 1.261 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 236 quelle a bordo dei treni. 85 i servizi antiborseggio in abiti civili, potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri. 11 i minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunità.

In particolare nel corso dei controlli un cittadino peruviano di 59 anni fermato da personale Polfer di Pavia, risultava ricercato con mandato di cattura internazionale dalle autorità del proprio Paese dovendo scontare una pena di 25 anni di reclusione per il reato di violenza sessuale ai danni di minorenne. Veniva associato, in attesa dell’estradizione, presso il carcere di Pavia.