CARIATI (Cs) – Rifiuti, da lunedì 19 inizierà la distribuzione porta a porta del kit utile alla raccolta differenziata.

È quanto fa sapere l’assessore all’ambiente Sergio Salvati ringraziando la comunità che, già da tempo, si è dimostrata sensibile al rispetto e alla tutela dell’habitat e degli spazi comuni, facendo ottenere alla città l’ambito riconoscimento assegnato da Legambiente a Cariati come Comune Riciclone 2020, con la percentuale del 65,18.

Ad ogni utenza domestica – precisa Salvati – regolarmente iscritta nella banca dati della Tassa sui Rifiuti (TARI), verrà consegnato un mastello di colore marrone e 150 buste biodegradabili per la frazione dell’umido, uno blu per la carta, uno giallo per il multimateriale, uno verde per il vetro ed uno grigio per l’indifferenziata.

Gli elementi, che saranno recapitati lunedì a venerdì dalle ore 15 alle ore 19, sono dotati di sistema RFID per l’identificazione e la tracciabilità, quindi personali e non cedibili.

Il sistema RFID è lo strumento tecnologico per una gestione ideale e smart dei rifiuti: i dati esatti vengono raccolti in automatico per il calcolo della tariffa precisa; stimolo, questo, sia per un comportamento virtuoso del cittadino e sia per la rapidità nelle operazioni di prelievo per gli incaricati.

L’utente, al momento della consegna, dovrà fornire all’operatore un documento di riconoscimento e la propria tessera sanitaria. Nel caso di assenza dal proprio domicilio, verrà lasciato un avviso, con il quale potrà ritirare il materiale all’isola ecologica, sita in località Varco, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.

