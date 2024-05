Doppio roster di piloti per DL Racing nel Tricolore GT Endurance

Dopo il titolo GT Cup Am dello scorso anno, il team milanese rilancia con Segù-Scionti-Caiola e Mainetti-Gattuso-Riva sulle due Lamborghini Huracan ST Evo2 gestite in partnership con Krypton Motorsport al via dell’intera stagione della serie di durata del Campionato Italiano. Start da Vallelunga il 16 giugno: “Puntiamo in alto e non è esclusa una terza vettura dal round del Mugello”

Milano, 26 maggio 2024. DL Racing raddoppia e oltre allo “Sprint” nella stagione tricolore 2024 mette nel mirino anche il Campionato Italiano GT Endurance, che da quest’anno ritorna al format “lungo” prevedendo 3 ore per ciascuna delle quattro gare in calendario. La scuderia milanese, che quest’anno in GT Cup schiera le Lamborghini Huracan ST Evo2 in partnership con la bresciana Krypton Motorsport, è reduce da un 2023 trionfale nella serie di durata, nel quale ha vinto il titolo tricolore sia Piloti sia Team in GT Cup Am e ritorna in pista con ulteriori aspirazioni schierando due equipaggi di sicuro valore, a mischiare “vecchie” e nuove conoscenze della squadra: in classe Pro-Am puntano ai vertici Segù-Scionti-Caiola; in classe Am sono pronti al via con anche l’obiettivo di difendere il titolo Team Mainetti-Gattuso-Riva.

L’equipaggio Pro-Am ritrova proprio uno dei campioni italiani 2023 di DL Racing: Alessio Caiola, giovane driver della provincia di Latina, ritorna in squadra con l’obiettivo di centrare un clamoroso bis, stavolta insieme a due Pro anche loro volti noti della compagine diretta da Diego Locanto. Pilota comasco classe 2000 di comprovata competitività, Luca Segù lo scorso anno fu protagonista di vertice nel Tricolore Sprint e affronta la seconda stagione sulla “Lambo” del team, mentre Federico Scionti, esperto driver romano classe 1992, raddoppia l’impegno tricolore 2024 che già lo vede in azione nello “Sprint”, con già un podio all’attivo conquistato nell’appuntamento di Misano a inizio maggio. Proprio Segù e Scionti con DL Racing hanno anche vinto insieme gara 2 delle Finali Mondiali Lamborghini 2023 a Vallelunga, proprio il circuito capitolino dove il Campionato Italiano GT Endurance prenderà il via nel weekend del 16 giugno per poi proseguire al Mugello, a Imola e a Monza per il gran finale.

Anche dell’equipaggio Am, tutto “made in Lombardia”, fa parte un protagonista del 2023, Giacomo Riva: il pilota brianzolo è reduce da un’importante stagione nello “Sprint” e quest’anno si lancia nella sfida “Endurance” al fianco di due nuovi compagni di abitacolo, entrambi alla prima stagione con DL Racing e già saliti sul podio nell’Italiano Sprint a Misano. Si tratta di Alessandro Mainetti, 20enne driver di Chiavenna, altro giovane di prospettiva, e di Stefano Gattuso, esperto “manico” di Desenzano del Garda che vanta numerosi trascorsi nelle corse Gran Turismo. Comune denominatore di entrambi gli equipaggi sarà Fabrizio Del Monte: il già pilota romano di F1 seguirà tutte le attività DL Racing nel ruolo ruolo di team manager anche nell’Italiano GT Endurance.

Il team principal Locanto dichiara in vista dei nuovi impegni: “Dopo i successi dello scorso anno, in classe Am cercheremo di difendere il titolo con un nuovo equipaggio di valore, mentre nella pro-Am saremo impegnati per la prima volta nella serie Endurance e anche in questo caso cercheremo di essere competitivi per la vittoria finale. Quest’anno sono previste gare più lunghe e complesse, con ben 5 pit-stop programmati per i vari cambi: la squadra dovrà pianificare ancora più attentamente le strategie più efficaci e questo rappresenta un banco di prova ulteriore, anche in ottica futura. Inizieremo il campionato a Vallelunga con due Huracan, ma stiamo lavorando per presentarci con tre punte e quindi un equipaggio ulteriore già nel secondo appuntamento al Mugello”.

Camp. Italiano GT Endurance 2024: 16 giugno: Vallelunga; 14 luglio: Mugello; 8 settembre: Imola; 27 ottobre Monza.

Caiola Alessio-Fabi Alessandro-Ianniello Riccardo, lamborghini Huracan #272 GTCUP AM

DL Il team manager Dal Monte con Mainetti e Scionti