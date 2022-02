Elezioni Rsu PA, boom di liste Ugl Caserta

In vista delle prossime elezioni per il rinnovo dei rappresentanti sindacali nei comparti del pubblico impiego, ferve l’attività di presentazione liste in provincia di Caserta ed in casa Ugl.

Il sindacato di Piazza Ruggiero comunica di aver raggiunto un importante risultato, che registra una netta controtendenza rispetto al passato; determinanti sono risultati l’impegno e la volontà profusa dalle sindacaliste Maria Rosaria Laudisio, Marianna Grande ed Alessandra Vigliotti le quali in rappresentanza delle categorie Salute, Autonomie e Scuola hanno dato vita ad una massiccia campagna adesioni capace di ingranare una marcia decisiva che adesso auspicano possa tramutarsi in consensi nelle urne.

“Questa campagna elettorale ci riporta all’essenziale, lontani dalle dinamiche dei settori privati ci misuriamo con problematiche di lavoratori che si occupano dell’utenza generale” ha commentato il Segretario Territoriale Ugl Ferdinando Palumbo. “Noi intendiamo rappresentare le loro istanze che in periodo di pandemia si sono spesso e drammaticamente tramutate in problematiche serie per l’intera collettività, saremo una voce fuori dal coro capace di rappresentare una nuova proposta che si tradurrà in una scelta sia valoriale che sostanziale. Intanto mi rallegro per la partecipazione corale dei dirigenti provinciali che ha cementato in noi quello spirito che amiamo definire ‘confederalità’, stiamo scrivendo una bella pagina di sindacato scevri da steccati e inutili suddivisioni”.

Com. Stam.UGL