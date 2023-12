Esordio positivo per la primavera della Peloro Volley

Messina. Domenica 3 dicembre 2023, grandi risultati per la primavera della Peloro Volley. Le due formazioni U14 femminile e U15 maschile si sono aggiudicate la vittoria nei rispettivi gironi alla prima gara di campionato, entrambe con un perentorio 3-0.

La squadra maschile allenata dal coach Davide Aloisio ha vinto fuori casa contro l’Intermedia Volley Spadafora e le atlete U14 guidate dal coach Patrizia Mancuso hanno battuto la IOS Tradimalt Akademia in casa, al PalaEvemero. “Il lavoro avviato dalla scorso anno da Mister Aloisio in collaborazione con Mister Mancuso – dichiara il presidente Antonello Morisciano – inizia a dare i suoi frutti grazie ad un attento quanto minuzioso lavoro sui fondamentali di gioco, base, questa, per la costruzione di atleti di elevati livelli. E’ emerso un buono gioco di squadra insieme ad una buona preparazione tecnica”. Riconoscendo la levatura dei tecnici in forza alla società e le risorse di giovani di cui dispone, il presidente Morisciano intravede un precoce ricambio generazionale nelle squadre che militano in serie D femminile e maschile. La società attende l’avvio degli altri campionati: la formazione U16 femminile, partirà lunedì 11 dicembre alle ore 16.00 fuori casa, al PalaRescifina (Palestra annessa), contro la Libertas Volley Messina, girone B. La Prima Divisione Maschile AGORA’ PELORO VOLLEY scenderà in campo domenica 17 dicembre alle ore 18.00 in casa contro la JonicaVolley Santa Teresa. Pronta a partire anche la squadra di Seconda Divisione femminile con la formazione OTTICA CAVALLARO PELORO VOLLEY in attesa della pubblicazione dei calendari definitivi. Prossime gare per la serie D in programma domenica 10 dicembre in casa al Pala Evemero: serie D femminile ore 17:30 EUROACUSTICA PELORO VOLLEY contro ASD NEW RANDAZZO VOLLEY 2022; serie D maschile ore 19.30 EUROACUSTICA PELORO VOLLEY contro ORLANDINA VOLLEY.

Peloro Volley

