Manca meno di un mese all’inizio del Festival internazionale del libro e della cultura di Catania. E per inaugurare il countdown, ecco gli ospiti di EtnaStar e l’elenco di tutti i semifinalisti del Premio Letterario “Cultura sotto il vulcano”

CATANIA – La macchina organizzativa di Etnabook è pronta a partire per offrire a tutti gli appassionati di lettura un settembre ricco di incontri e di scambi culturali. Infatti, diversi saranno gli appuntamenti (a Catania, Gravina di Catania, Pedara e Sant’Agata Li Battiati) che scandiranno il ritmo dell’attesa prima della tre giorni ufficiale del festival, che si terrà dal 23 al 25 settembre presso la Biblioteca comunale V. Bellini di Catania.

Etnabook quest’anno avrà anche una Rassegna di Scrittura Cinematografica, Teatrale e Musicale, EtnaStar, ideata e curata da Debora Scalzo, scrittrice siciliana di adozione milanese, ma anche produttrice, sceneggiatrice e stilista. La rassegna ha come cuore pulsante il mondo del cinema, del teatro e della musica e ha l’obiettivo di creare un contatto diretto tra pubblico e artisti, trasmettendo e approfondendo il legame con l’arte. Per la sua prima edizione, EtnaStar ha scelto come musa ispiratrice la figura di Rosa Balistreri, donna forte, combattente e di grandi ideali, oggi emblema della sicilianità e a cui è dedicato il tema della rassegna: L’amuri miu si tu. Tra gli ospiti saranno presenti Ugo Conti (attore di cinema, teatro e TV), Salvo Cacioppo “Zabor” (musicista), Roberto Razzini (CEO Warner Chappell Music Italia) e Roberto Casalino (cantautore).

Il Premio Letterario “Cultura sotto il vulcano” quest’anno ha visto arrivare complessivamente un migliaio di opere provenienti da tutta Italia, segno che il Bel Paese non smette mai di vivere di cultura ed emozioni, un binomio essenziale per chiunque intraprenda il mondo della scrittura.

A tal proposito, le giurie delle tre sezioni di cui è composto il Premio Letterario hanno stabilito i semifinalisti tra tutti i lavori arrivati. Per quanto riguarda i finalisti, invece, verranno comunicati il 10 settembre. Infine, i premiati e le menzioni speciali verranno svelati il 22 settembre alle ore 21:00, durante la serata inaugurale che si svolgerà al Parco Comunale di Sant’Agata Li Battiati.

L’ingresso a tutti gli eventi di Etnabook è GRATUITO (con obbligo di Green Pass e mascherina, secondo le ultime normative vigenti).

Cirino Cristaldi, presidente dell’evento, ha dichiarato: “Portare avanti un concorso internazionale non è facile, ma dietro il lavoro di squadra e dei giurati c’è il desiderio di dar spazio a chi crede nell’arte e nella cultura, anche quando tutto sembra spegnersi. Ringrazio tutti i partecipanti e tutti i giurati per aver dato vita per il terzo anno consecutivo al Premio Letterario Cultura sotto il vulcano.”

SEMIFINALISTI SEZIONE A – POESIA (in ordine alfabetico):

Acropolis I – Maria Gabriella Cutrupia; Ancora non lo so (A Peppino Impastato) – Bartolomeo Errera; Anime affini – Maria Aspresso; Armenti – Francesco Cusa; Capaci – Sergio Sichenze; Che l’amore passi – Maria Lo Bianco; Eludere – Rosario Dipasquale; Halcyon days of yore – Agata Ewa Kordecka; Inferni effimeri – Anna Romano; La condanna – Maria Lo Bianco; La parete – Margherita Ingoglia: Madre – Caterina Carbone; Margherite – Rosario Dipasquale; Ottobre vuoto – Francesco Cusa; Riconoscere – Rosario Dipasquale; Rinascita – Stefano Gresta; Rogoredo – Maria Lo Bianco; Sinfonia per un anniversario – Anna Romano; Stacanovisticamente – Francesco Cusa; Statue laviche – Anna Romano.

SEMIFINALISTI SEZIONE B – NARRATIVA/SAGGIO (in ordine alfabetico):

Blu oltremare (Inedito) – Salvo Di Caro; Buchi nel ghiaccio (Inedito) – Francesco Sindaco; Costruire insieme legalità (Falco Editore) – Carmela Maria Palumbo; Don Fortunato di Noto (Ed. Paoline) – Roberto Mistretta; Duello alla pistola (Ed. Il Castello) – Chiara Recchia; Gli approdi sinfonici di Frank Zappa (Arcana) – Pietro Scuderi; Green Please (Edizioni Clichy) – Ludovica Amici; I viaggiatori del tempo (Aletti Editore) – Max Festa; Il buio sotto la divisa (Round Robin Ed.) – Sara Lucaroni; Il cielo sopra Bellini (Algra Editore) – Salvatore Giglio; Io ci vengo, però non mi affeziono a nessuno (Edizioni Epokè) – Mario Andrea Morbelli; La luna e la figlia cambiata (Gabrielli Editore) – Maria Cannata; La traccia del pescatore (Golem Edizioni) – Roberta Castelli; Le sorelle Fleres (Inedito) – Bartolomeo Errera; Magici incastri (Albatros) – Monica Montecchi; Metafisica del sottosuolo (Divergenze) – Antonina Nocera. Nelle sue ossa (Bookabook) – Maria Elisa Gualandris; Se avessi avuto gli occhi neri (Goware) – Gianfranco Sorge; Tra politica e diritto. Piero Calamandrei e il Partito D’Azione (Edizioni Diodati) – Andrea F. Patergnani; Una storia che non interessa a nessuno (Inedito) – Alessandro Serra.

SEMIFINALISTI SEZIONE C – UN LIBRO IN UNA PAGINA (in ordine alfabetico):

Doppelganger – Roberto Pastene; Dove abita la felicità degli uomini – Maria Maugeri; Il fiore di carta – Giovanna Contrino; In un mondo di carta – Paola Sabrina Baia; L’impossibile – Max Festa; L’uomo che aveva paura dell’insalata – Francesco Cusa; La favola delle formichine e del ponte sul fiume – Marcello Risicato; Le cinque sorelle – Sarah Grisiglione; Lorenzo – Marinella Giuni; Wunderkammer – Daniela Dante.

È possibile consultare tutti gli aggiornamenti dell’evento sul sito www.etnabook.it e sui canali social Facebook e Instagram.

L’evento Etnabook Festival è organizzato dall’associazione culturale NO_NAME presieduta da Cirino Cristaldi con la co-organizzazione dei Comuni di Catania, Sant’Agata Li Battiati, Gravina di Catania e Pedara.

