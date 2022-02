Governo : Rosato (IV), anche su energia dicotomia tra populisti e riformisti. Necessario riflettere su diverse fonti

“Sono sempre più convinto che la la grande dicotomia del nostro tempo sarà quella tra populismo e riformismo. Tra chi sventola slogan e chi lavora concretamente.

È accaduto su molti temi anche in parlamento, in queste settimane sta emergendo con forza sulla questione energetica. Non ci si può impegnare per il caro bollette se poi si è contrari anche solo ad aprire una riflessione sulle diverse fonti di approvvigionamento del nostro Paese. Si dice no al nucleare di ultima generazione. No all’utilizzo del gas naturale fino ad arrivare al no anche alla costruzione di nuovi impianti solari ed eolici come caduto nel Lazio. Anche il PD deve scegliere quale strada prendere se continuare ad inseguire Giuseppe Conte o far propria l’agenda Draghi”. Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato in un’intervista al Riformista

Com. Stam.