Inclusione sociale e digitale: Save the Children inaugura venerdì a Roma il progetto triennale Connessioni Digitali

Grazie alla partnership con il Gruppo Crédit Agricole, coinvolti 6.000 studenti e 250 insegnanti di 100 scuole secondarie di primo grado in tutta Italia

Il progetto vanta la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, l’Agenzia Ansa e la supervisione scientifica del CREMIT. L’evento si svolgerà venerdì 18 marzo 2022, ore 11, presso l’Istituto Comprensivo Gigi Proietti (via Marco Decumio 25, Roma)

L’Istituto Comprensivo “Gigi Proietti” di Roma, sito in via Decumio 25, nel quartiere Quadraro di Roma, ospiterà il prossimo venerdì 18 marzo 2022, alle ore 11, l’evento di inaugurazione del progetto nazionale Connessioni Digitali, volto a migliorare le competenze digitali di ragazze e ragazzi di scuole secondarie di primo grado in tutta Italia, in particolare in alcuni quartieri e territori difficili o carenti di opportunità per bambini e adolescenti.

Il progetto promosso da Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, con le scuole coinvolte e grazie al sostegno del Gruppo Crédit Agricole in Italia, si avvale della collaborazione e della supervisione scientifica del CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Innovazione e alla Tecnologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), della partnership con l’agenzia ANSA, e dell’implementazione a livello territoriale della cooperativa E.D.I. Onlus.

La prima annualità del progetto ha già preso il via in 40 scuole di 30 piccole e grandi città in 15 diverse regioni da nord a sud, tra cui l’Istituto Comprensivo Gigi Proietti di Roma dove si svolge l’inaugurazione, mentre altre 60 scuole si aggiungeranno nel prossimo anno scolastico grazie ad un nuovo bando promosso del Ministero dell’Istruzione e da Save the Children che verrà annunciato nel corso dell’evento.

L’inaugurazione ruoterà intorno alla Newsroom crossmediale, uno spazio educativo dedicato e attrezzato, creato appositamente all’interno della scuola per consentire agli studenti che partecipano al progetto Connessioni Digitali di apprendere e sperimentare le competenze digitali attraverso la creazione di prodotti comunicativi specifici per raccontare loro stessi e la realtà del loro territorio in modo creativo e innovativo, e sviluppare un percorso di cittadinanza digitale responsabile.

In occasione dell’inaugurazione, il Direttore dell’Ansa Luigi Contu, condurrà una masterclass formativa straordinaria con gli studenti della scuola che partecipano al progetto, sul tema delle fonti di informazione dei media e delle fake news, anche in relazione alla “guerra di informazione” sul conflitto che ha colpito l’Ucraina.

L’evento di inaugurazione vedrà la partecipazione di: Gianna Barbieri – Direttore Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione; Cinzia Tagliabue – AD Amundi SGR e rappresentante per il Gruppo Crédit Agricole in Italia; Luigi Contu, Direttore dell’agenzia ANSA partner del progetto; Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children Italia; Claudia Pratelli – Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro del Comune di Roma – Francesco Laddaga – Presidente del VII Municipio di Roma, e di dirigenti, docenti e studenti dell’Istituto Comprensivo Gigi Proietti e dell’Istituto Comprensivo Donatello di Roma che partecipano al progetto.

