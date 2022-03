La Galleria Triphè presenta ONIRICA Mostra personale di Fiorella Vair a cura di Maria Laura Perilli

La galleria Triphè (Via delle Fosse di Castello,2 – Roma) presenta “onirica”, mostra personale di fotografia di Fiorella Vair.

L’onirismo è l’habitat naturale della sua produzione artistica; come sottolinea Freud viene privilegiato il mondo dell’inconscio: “la dimensione onirica, l’oscuro groviglio di pulsioni e frustrazioni, gli stati allucinatori.”

Per l’artista surrealista dare voce e spazio a certe condizioni rappresenta una duplice azione: da un lato la liberazione di sé stesso sul piano soggettivo, dall’altro, sul piano sociale, la liberazione degli esseri umani.

Fiorella Vair è in linea con tale situazione e sembra seguire con tenacia quanto proclamato da Tristan Tzara: “risolvere le condizioni, finora contraddittorie di sogno e di realtà, in una surrealtà.”

I lavori della Vair esprimono l’uso di tecniche liberatorie che fanno riferimento ai metodi della psicoanalisi e a quell’automatismo psichico che, secondo Andrè Breton, riflette il vero funzionamento del pensiero in assenza di qualsiasi mutazione o preoccupazione morale ed estetica; una libera associazione di idee senza censure: è l’azione totalmente liberatoria.

Fiorella Vair rende protagonista il suo inconscio nelle sue realizzazioni fotografiche ambientando sé stessa in una atmosfera rarefatta.

Corpi che si sfiorano, donne che aleggiano nell’aria guardando verso l’alto sempre protese verso il cielo in cerca di qualcosa, occhi chiusi come abbandonati nel vento. Mille donne in un solo volto dove protagonista è l’autoscatto della Vair.

Sempre lei è la protagonista, colta in differenti circostanze tra gioco e realtà, sogno e fantasia. Le atmosfere dei suoi lavori riportano a scenari romantici dello” sturm und drang”, a citazioni tecniche nell’uso caravaggesco delle luci, a colori e immagini romantiche come la zattera della Medusa di Gericault o alla austerità solenne del realismo di Millet. Siamo in presenza, dunque, di una giovanissima artista dalle cui opere emergono non solo le indubbie capacità tecniche, ma ancor di più, il forte spessore sul piano del contenuto artistico

Curriculum Fiorella Vair

2022 Personal Exibithion Gallery Triphè Rome

2022 Book Il corpo solitario volume III ed.Rubbettino

2021 Vanity Fair Still and We World

2021 Evento WeWorld one foto avaible

2021 Docente Gruppo La Mole (TO)

2021 – Premio Marco Pesaresi, SiFest – Finalist

2021- Docente Premio Ghergo Selportrait workshop 2021- Exibithion Autoriscatti

2021- Art Gallery Denis Curti Still fotografia

2021-interview the dummy tales

2021- Pubblication Fotographia April number 2021:La stampa article May

2021- Group exibithion in London Boomer Gallery

2021- Interview Life style made in italy

2021- Exibithion art open space

2020 -Milano Photo Festival group exibithion

2018- Il Fotografo mag pubblication

2018- ImageMag pubblication

2018- Professional Photography pubblication

2018- Image Nation Group

2017-Nikon photography pubblication

2017- Mondial Group Exibithion Image Nation Paris 2017- Digital Camera Pubblication

2016- Winner Nikon best Talent Young

Vademecum:

Titolo Mostra: “ONIRICA” mostra personale di “Fiorella Vair”

Curatore: Maria Laura Perilli

Sede: Via delle Fosse di Castello 2, 00193 Roma (Castel Sant’Angelo/ San Pietro)

Durata mostra: dal 18 marzo al 25 aprile 2022

Opening: venerdì 18 marzo dalle15.30 alle 21.30

Orari: dal martedì al sabato 10.00 – 13.00 16.00 – 19.00

GREENPASS OBBLIGATORIO

Com. Stam.