La psichiatria del fareassieme Valori e pratiche orientate alla recovery di Renzo De Stefani

A Palermo mercoledì 19 aprile dalle 15.00 alle 17.00 l’autore presenterà il suo ultimo libro La psichiatria del fareassieme Valori e pratiche orientate alla recovery Presso il salone delle feste del Pisani (ex ospedale psichiatrico) in via La Loggia

Questo manuale di salute mentale è molto diverso dai testi che di solito si trovano sull’argomento: non ci sono capitoli sulla psicopatologia, sui principali disturbi psichici, sui trattamenti più in voga. Si trovano invece i valori e le pratiche che un buon operatore della salute mentale deve, ogni giorno, mettere in campo, per far sì che i Servizi funzionino al meglio. Valori e pratiche mutuati dall’approccio ventennale del fareassieme, nato nel Servizio di Salute Mentale di Trento sotto la direzione del suo ideatore e promotore, Renzo De Stefani. L’approccio del fareassieme mette al centro, nei fatti e non solo nelle parole, utenti e familiari. Medici, operatori, utenti, familiari e cittadini sono coinvolti alla pari nei percorsi di cura e nella co-progettazione e co-produzione di tutte le attività, i gruppi e le aree di lavoro del Servizio. Un approccio dove si impara a «pensare e a lavorare» assieme, valorizzando la presenza, il sapere esperienziale, le risorse di tutti, in un clima amicale e ricco di affettività. In un percorso di grande suggestione, con esempi e testimonianze che rendono concreti gli enunciati teorici, il lettore vedrà il fareassieme incontrare il mondo della recovery, oggi fondamento della buona salute mentale internazionale, e diventarne inseparabile compagno di strada.

Diffusosi in Italia e in molti Paesi esteri, l’approccio del fareassieme ha fatto del Servizio di Salute Mentale di Trento uno dei riferimenti più noti della salute mentale di comunità.

L’autore, Renzo De Stefani

Psichiatra, ha diretto fino al 2018 il Servizio di Salute Mentale della Provincia di Trento introducendo l’approccio del fareassieme. È referente nazionale del movimento «Le Parole ritrovate», che aggrega le esperienze di fareassieme presenti in Italia e nel mondo. Tra le sue pubblicazioni, «Psichiatria mia bella» (Erickson, 2012) e «Le Parole ritrovate. La rivoluzione dolce del fareassieme nella salute mentale» (Erickson, 2017). Ha diretto più di 100 corsi di formazione su fareassieme e recovery in Italia e in molti Paesi esteri.

L’evento è organizzato dall’Associazione UFE Palermo.

Gli UFE sono Utenti e Familiari che attraversano o hanno attraversato il disagio psichico, e dopo una adeguata formazione psicoeducativa dal loro percorso di cura traggono consapevolezza del loro sapere esperienziale. Gli UFE di Palermo si sono costituiti in associazione nel 2012 e svolgono svariate attività di supporto verso i loro pari che vivono ancora in situazioni di difficoltà.

Com. Stam. + foto