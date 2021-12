LND eSerieE – Nasce il Ponsacco 1920 eSport

Il club rossoblu, Ponsacco 1920, sigla l’accordo con il Grifone eSport e lancia il proprio team di calcio virtuale nel gaming della LND. Giocherà probabilemnte nel campionato eSerieE ligure

Roma – L’incontro tra passioni, la visione e l’amore per il calcio a 360°, alla base della nascita del Ponsacco 1920 eSport. Cresce il movimento digitale nel mondo LND grazie a quella voglia che sempre più team eSport hanno di voler rappresentare le vere e storiche maglie del calcio italiano, anche di area dilettantistica. Un calcio diverso da quello sotto i maggiori riflettori ma non per questo meno importante e colmo di autentica passione.

Nella giornata di ieri, a Genova, esattamente in linea con questa bellissima tendenza, ha preso corpo la “joint venture” tra il Ponsacco Calcio 1920 ed il team Pro ePlayer del Grifone eSport . Il “brindisi” tra le due realà ha dato ufficialmente alla luce la declinazione digitale del Club rossoblu che, al momento, potrà sicuramente prendere parte al campionato eSerieE organizzato dal CR Liguria della Lega Nazionale Dilettanti, salvo apertura di quello toscano che collocherebbe la squadra nella sua sede naturale.

Il Capitano Giorgio Lenzi (nella foto), ci racconta chi sono i nuovi rappresentanti della squadra eSport del famoso Club della provincia pisana: “Siamo nati come team di fifa pro club nel 2014 – dichiara Lenzi – ma la passione per gli eSports risale al 2011, quando incappai in un gioco 2D denominato Football Identity. La modalità era quella 11 vs 11 ma in 2D, stile Football Manager. La ricordo come una folgorazione tanto che mi spinse a conseguire il diploma nazionale di allenatore di 1° livello fino alla decisione di aprire, nello stesso anno, insieme ad altri amici e compagni di gioco, la nostra ASD Multigaming con l’obiettivo di offrire non solo la possibilità di giocare in campionati competitivi, ma anche quella di crescere come e-player grazie alla presenza di coach qualificati, in grado di organizzare allenamenti specifici”.

L’ASD Grifone Esports di Genova, mira quindi a diventare un punto di riferimento per eGamers, professionisti e non con un progetto ambizioso che include anche l’apertura, nel prossimo futuro, di una Sala LAN nel capoluogo ligure, in grado di creare una grande e florida community dove gli appassionati potranno incontrarsi, conoscere e giocare in spazi pensati e realizzati su misura.

L’attuale collaborazione con l’FC Ponsacco nasce per merito di un social emergente chiamato Footlook che si occupa di sport reale ma strizza l’occhio anche al mondo virtuale: “L’ideatore – conclude Giorgio Lenzi – è anche un rappresentante della Società FC Ponsacco. Ci siamo sentiti più volte al telefono per dei feedback sulla piattaforma e da lì, parlando di prospettive, scenari e opportunità, non è sfuggito il grande lavoro della LND nazionale e regionale nell’organizzazione dell’attività ProClub. La comunione di intenti ha fatto il resto ed ora avremo il grande onore di rappresentare il Ponsacco nell’imminente campionato di eSerieE. Che sia quello ligure o toscano, per noi non farà alcuna differenza, daremo il massimo per questi colori”.

