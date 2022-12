Maurizio Ferrero I volti degli spiriti racconti fantastici

I volti degli spiriti è l’antologia 2022 della collana Memorie dal Futuro, curata dall’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare e edita da Acheron Books.

Memorie dal Futuro è una collana di antologie personali, ognuna dedicata ai racconti degli autori/ autrici che più si sono distinti/e nei concorsi letterari banditi da RiLL (in particolare nell’ambito del Trofeo RiLL, uno dei maggiori premi italiani per racconti fantastici).

I volti degli spiriti propone i racconti di Maurizio Ferrero, nato nel 1987 a Vercelli, dove vive e lavora.

Molte sue storie sono già uscite su riviste e antologie; ha vinto due volte il Trofeo RiLL (nel 2016 e 2018), emergendo in entrambe le occasioni su 350 racconti partecipanti. Inoltre, ha pubblicato il romanzo fantasy “Ballata di fango e ossa” (ed. Moscabianca, 2019) e l’antologia sword & sorcery “Gemme e Boccali” (Delos Digital, 2021).

I volti degli spiriti è un’antologia di dieci racconti, fantasy o di fantascienza post apocalittica.

Sono storie di persone normali in contesti straordinari: personaggi costretti a schivare la morte o chiamati a dare una svolta alla loro vita, decidendo il proprio futuro. Proprio questo elemento favorisce l’empatia di chi legge: “l’epicità, la scala globale o persino cosmica delle vicende è ridimensionata a un livello che ci permette di abbracciarla. I personaggi non sono distanti, i loro problemi e valori non sono molto diversi dai nostri: famiglia, sopravvivenza, amore, vendetta, solitudine”, come nota Andrea Viscusi nell’introduzione.

Il fatto che i protagonisti di queste storie vivano in mondi dove è possibile scegliere il proprio destino, però, non garantisce affatto che ci riescano: Maurizio Ferrero non è incline all’ottimismo, anzi i suoi racconti virano spesso, e decisamente, su toni cupi e atmosfere dark. Non a caso, il sentimento che più i suoi personaggi inseguono o a cui maggiormente aspirano è la speranza (per sé, per i propri cari, per l’avvenire…).

Come spiega lo stesso autore nell’intervista che chiude il libro: “È proprio per esorcizzare il timore di futuri oscuri che scrivo di mondi selvaggi. Quel che scrivo ha solitamente una caratteristica: vorrei vederlo realizzato oppure non vorrei mai vederlo realizzato.”

Il volume è disponibile presso RiLL e su Amazon, Delos Store e Lucca Fan Store.

Com. Stam./foto