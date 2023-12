Motor Zone ASD archivia la stagione con nuove gioie

La scuderia pistoiese si è messa in evidenza anche sugli asfalti de Il Ciocchetto Event, ultimo appuntamento di un 2023 ricco di soddisfazioni.

Borgo a Buggiano – Si è concluso nel migliore dei modi il 2023 agonistico di Motor Zone ASD, che ha incamerato ulteriori risultati di pregio sulle strade del 32° Il Ciocchetto Event, ultimo appuntamento dell’anno.

All’interno della tenuta de Il Ciocco, tutti e quattro gli equipaggi del sodalizio presieduto da Stefano Baldecchi hanno visto la bandiera a scacchi, con il duo livornese composto da David Tanozzi e Irene Bubola a mettersi maggiormente in luce, in chiave assoluta. A bordo della Skoda Fabia Rally2, la coppia, in abitacolo e nella vita, ha evidenziato ancora una volta la propria crescita, concludendo la gara appena fuori la top ten, condizionata fortemente dalla febbre che ha accompagnato Tanozzi per tutti e due i giorni di gara.

Grande soddisfazione anche per Alessio Lucchesi, affiancato dalla figlia Martina alle note, che ha colto la seconda posizione in classe A6, per la prima volta al volante della Peugeot 106 di Cacciavite Motorsport. L’esperto pilota lucchese ha condotto una gara di sostanza, lasciandosi poi andare, nel corso delle premiazioni, alle emozioni dell’aver condiviso l’abitacolo, e la propria passione, con la sua erede.

Nella stessa classe ha preso il via Giada Fiorenza, che per l’occasione ha invertito i ruoli con Pierpaolo Brozzi e si è messa al volante della Peugeot 106 preparata in casa PalOne Racing Team, la struttura che gestisce assieme a suo papà Massimo. La rallista di Massa e Cozzile è riuscita a gestire le emozioni e le ansie della sua nuova veste, chiudendo quarta di classe e seconda del confronto femminile.

Dopo il traguardo conquistato al Prealpi Master Show, Fabrizio De Sanctis ha confermato il trend positivo anche in Garfagnana, firmando il quarto posto di classe Rally5. Al volante della Renault Clio, condivisa con Raffaele Pizzato, il pilota lucchese ha così proseguito nella sua conoscenza con la vettura della Losanga, che utilizzava per la seconda volta.

“E’ stata una stagione di grandi soddisfazioni ed emozioni – le parole di Stefano Baldecchi, presidente di Motor Zone ASD –Durante il 2023 il nostro sodalizio è cresciuto ed abbiamo ottenuto tanto dai nostri equipaggi. Voglio ricordare il secondo posto assoluto di Fabio Pinelli nel confronto della Coppa Rally di Zona 6, un risultato condiviso con Michelangelo Mancini, Alessandro Vivarelli e Francesco Magrini. Sempre nel CRZ 6, abbiamo vinto la classe A6 grazie a Pierpaolo Brozzi e Giada Fiorenza, mentre Riccardo Vespesiani ha firmato il bronzo di A0. Ci sono poi stati diversi exploit nelle altre gare, sia a livello assoluto che di classe, in particolare grazie ai nuovi arrivati David Tanozzi e Giancarlo Bubola, sempre affiancati da Irene Bubola, che hanno contribuito a dare lustro alla nostra scuderia, al pari di tutti gli altri nostri associati. Grazie a tutti questi risultati siamo riusciti a concludere con la medaglia d’argento nella Coppa Rally di Zona 6, per quanto concerne la classifica scuderie: è un ottimo punto di partenza per fare ancora meglio nella prossima stagione, che per noi si avvierà con il pranzo sociale, domenica 11 febbraio, all’Osteria Around Tuscany di Borgo a Buggiano, dove idealmente saluteremo questa stagione e ci lanceremo a capofitto nel 2024 sportivo. Buone feste a tutti!”

Nelle foto (free copyright Thomas Imagery): gli equipaggi Motor Zone ASD al Ciocchetto.

