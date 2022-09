Nuovo Sindacato Carabinieri. Conferenza programmatica all’hotel San Paolo Palace

Lunedì 12 settembre all’hotel San Paolo Palace di Palermo la conferenza programmatica con dirigenti e attivisti provenienti da tutta la Sicilia

Nasce in Sicilia il Nuovo Sindacato Carabinieri. Lunedì 12 settembre alle 16 al Centro Congressi dell’hotel San Paolo Palace in via Messina Marine 91 si terrà la Conferenza programmatica del Nuovo Sindacato Carabinieri della Sicilia. Saranno presenti parte dei dirigenti e attivisti delle Segreterie Provinciali di tutta la regione.

L’appuntamento sarà il punto di partenza di un lungo percorso per la realizzazione di una realtà in crescita, che ha già visto protagonista il Nuovo Sindacato Carabinieri in importanti incontri istituzionali e collaborazioni con Associazioni Culturali.

«Il filo conduttore delle attività – dicono i vertici Nsc in Sicilia – sarà la riconoscenza incondizionata verso tutti i Carabinieri della Sicilia, per il loro costante impegno quotidiano, nonostante organici ridottissimi. Altro obiettivo è la costruzione di “ponti” tra la base e i vertici dell’Arma dei Carabinieri, nella speranza che possa intraprendersi una sana, costruttiva e propedeutica via per il bene dell’Istituzione, che vada oltre agli uomini e al tempo».

«Faremo in modo – continuano – che il Nuovo Sindacato Carabinieri, diventi un “faro” per tutte le donne e gli uomini in uniforme, per fare fronte a casi di disagio psicologico che sempre più spesso si insinua tra il personale militare».

« Il 12 settembre – concludono – verrà sancita la nascita di un organismo che si pone come obiettivo il dialogo aperto, con una vera e fattiva collaborazione con l’istituzione che rappresentiamo, essendo coscienti che l’Arma appartiene al Carabiniere ed è del Carabiniere. E per Carabiniere si intende colui che indossa la stessa uniforme senza distinzione di gradi. Cercheremo con lealtà di mettere in luce tutte le difficoltà dell’istituzione e tutte le possibili e ragionevoli soluzioni affinché l’Arma, a cui dirigenti e iscritti del Sindacato si sentono profondamente legati, possa sempre progredire verso nuovi e prestigiosi obiettivi».

Com. Stam.