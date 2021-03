Il bilancio dell’attività della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie milanesi durante la scorsa settimana

8 persone indagate, 17.000 persone controllate, 340 servizi di vigilanza negli scali ferroviari e 87 a bordo treno, per un totale di 260 convogli presenziati, 40 servizi antiborseggio, un minore rintracciato, 8 contravvenzioni elevate ai sensi del Regolamento Polizia Ferroviaria e 11 sanzioni al codice della strada. Questo il bilancio dell’attività del personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia, nella scorsa settimana, effettuata all’interno delle stazioni e sui treni per garantire la sicurezza dei viaggiatori, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni delittuosi e di degrado in ambito ferroviario e per

rinforzare le misure di prevenzione disposte per il contenimento della pandemia.



Attività che ha portato, tra l’altro, all’arresto di 6 persone, in particolare tre ladri seriali di origine magrebina sono stati sottoposti a fermo di Polizia in quanto sorpresi dai poliziotti, in abiti civili, nella stazione di Pioltello a bordo di un treno mentre asportavano una valigetta 24 ore ad un ignaro viaggiatore. Due di loro, riusciti a scappare, sono stati subito rintracciati dagli agenti nella camera d’albergo utilizzata dal trio come base d’appoggio, nella quale sono stati rinvenuti e sequestrati in attesa della restituzione ai legittimi proprietari documenti, carte di credito, bancomat, borse, un telefono e denaro

contante, il tutto provento dei furti.



Tra gli arrestati anche uno spacciatore, cittadino della Guinea, fermato dagli agenti nella stazione di Milano Certosa con 22 involucri in cellophane contenenti in tutto 46 grammi di marijuana e 6500 euro in contanti, frutto dell’attività illecita e un 37 enne che, nella stazione di Porta Garibaldi, aveva appena rubato la bicicletta a un rider che stava effettuando delle consegne a domicilio. Gli operatori della Polfer, attirati dalle urla della vittima, hanno colto il pluripregiudicato di origini magrebine in flagranza di reato.



Infine un cittadino peruviano di 26 anni, fermato nella stazione di Milano Centrale, risultava ricercato per aver commesso numerosi reati tra cui rapina e lesioni aggravate. E’ stato accompagnato presso il carcere di San Vittore per scontare la condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione.