Nasce il Festival degli editori indipendenti “Outsiders” una settimana di incontri per promuovere la letteratura di genere Dal 15 al 21 marzo 2021 In diretta Facebook su Pagina: Outsiders – Festival degli Editori indipendenti

Viareggio – Dal 15 al 21 marzo i social network si animeranno con una nuova rassegna letteraria: “Outsiders”, promossa da quattro realtà editoriali indipendenti: Chance Edizioni, Bakemono, DZ Edizioni e NPS Edizioni. Il festival, che si terrà online a causa della pandemia in corso, vuole valorizzare e far conoscere al pubblico la piccola editoria italiana e i suoi scrittori, troppo spesso ignorati dai grandi eventi, che con la loro passione e il loro talento tengono alta la bandiera della cultura in Italia.

«In momenti difficili come questi, senza eventi dal vivo, gli operatori del settore culturale devono rimanere uniti e continuare la loro difficile, ma necessaria, missione di promozione e diffusione della cultura, sfruttando le potenzialità della rete, per stare insieme e far incontrare lettori e scrittori» dichiarano i promotori della rassegna, i direttori editoriali Andrea Stella (Chance Edizioni), Francesca Pace (DZ Edizioni), Valentina Cestra (Bakemono) e Alessio Del Debbio (NPS Edizioni).

Il festival “Outsiders” prevede una serie di dirette che andranno in onda, a orari prefissati, sulla pagina Facebook “Outsiders – Festival degli Editori indipendenti”, dal 15 al 21 marzo 2021, e video a flusso continuo che allieteranno gli utenti con recensioni di libri, presentazioni di nuove uscite e interviste speciali agli autori, grazie anche alla collaborazione con alcuni blog: “Bosco dei sogni fantastici”, “The Mantovanis”, “Thriller Storici e dintorni” e “Infiniti universi fantastici”.

Nello specifico, sono in programma numerose presentazioni di libri e collane editoriali e ben sette tavole rotonde tematiche, una al giorno, dedicate alla letteratura di genere, cavallo di battaglia delle case editrici: gli incontri vedranno la partecipazione di scrittori, illustratori, blogger ed editori e spazieranno dal giallo e noir all’illustrazione, dal romanzo storico alla fantascienza, dall’horror e dal fantasy alla poesia, a cui verrà dedicata la giornata conclusiva del festival, il 21 marzo, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Poesia.

Gli eventi si terranno nella pagina Facebook dedicata al Festival: “Outsiders – Festival degli Editori Indipendenti”.

Link diretto: https://www.facebook.com/Outsiders-Festival-degli-editori-indipendenti-108049468018029

Oltre agli eventi su Facebook, sono in programma una serie di dirette su Instagram, a corredo del festival, per presentare iniziative benefiche letterarie.

Di seguito il calendario degli appuntamenti di “Outsiders”:

Lunedì 15 marzo 2021

ore 10.00:Colazione con l’autore, in compagnia di Bakemono Edizioni.

ore 11.00: Carrellata di video di DZ Edizioni, per conoscere la casa editrice romana e le sue pubblicazioni.

ore 15.00: Video recensioni dei libri di NPS Edizioni, marchio editoriale dell’associazione “Nati per scrivere”.

ore 18.30: Tavola rotonda “Tutti i colori del giallo”, a tema giallo/noir, curata da Andrea Stella, direttore editoriale di Chance Edizioni, in compagnia degli scrittori Michele Giannone (DZ Edizioni), Marco Bertoli (NPS Edizioni), Simone Fiocco (Bakemono), Rubina Rossi (Chance Edizioni).

Martedì 16 marzo 2021

Ore 11.00: Carrellata di video di Chance Edizioni, per conoscere catalogo e pubblicazioni.

Ore 15.00: Video recensioni dei libri della casa editrice Bakemono Lab.

Ore 17.00: Presentazione dei volumi della collana antologica “Riflessi” di DZ Edizioni.

Ore 18.30: Tavola rotonda tematica, curata da Bakemono Lab e dedicata all’illustrazione, in compagnia degli illustratori Antonello Venditti, Andrea Oberosler, Francesca Gai.

Ore 21.00 (su Instagram): Evento benefico. Lo scrittore Andrea Marinucci Foa presenta l’antologia “Mari aperti”, in compagnia di Isabella Cavallari, del blog “Bosco dei sogni fantastici”.

Mercoledì 17 marzo 2021

Ore 10.00: Colazione con l’autore di DZ Edizioni.

Ore 15.00: Video recensioni di Chance Edizioni.

Ore 17.00: Tavola rotonda dedicata al romanzo storico, condotta da Roberto Orsi del blog “Thriller storici e dintorni”. Ospiti gli scrittori: Fabio Dessole di Arpeggio Libero, Alessandro Cuccurru e Paolo Santaniello (Aporema edizioni).

Ore 18.30: Presentazione del terzo volume del progetto “Bestie d’Italia”, curato da NPS Edizioni per recuperare e valorizzare il folclore italiano. Il direttore Alessio Del Debbio intervista gli scrittori Elena Mandolini, Monica Serra, Debora Parisi, Alessandra Leonardi, Alessandro Ricci e Giuseppe Gallato. L’evento è inserito anche nella rassegna virtuale “Culturalmentre” e sarà trasmesso in contemporanea anche sulle pagine FB “Nati per scrivere” e “L’Ordinario”.

Ore 21.00 (su Instagram): Evento benefico. Presentazione del libro “Aqua ploma”, di Daisy Franchetto (DZ Edizioni), e dell’antologia “Oltre lo specchio” (DZ edizioni) a cura di Isabella Cavallari, del blog “Bosco dei sogni fantastici”.

Giovedì 18 marzo 2021

Ore 10.00: Colazione con l’autore di Chance Edizioni.

Ore 11.00: Condivisione di video di NPS Edizioni.

Ore 15.00: Video recensioni di libri di vari editori indipendenti italiani, a cura di Isabella Cavallari, del blog “Bosco dei sogni fantastici”

Ore 17.00: Bakemono Lab presenta “Blue Moon. Viaggio nella notte di Jim Jarmusch”, di Emanuele Rauco.

Ore 18.30: Tavola rotonda sulla fantascienza, condotta dalla scrittrice e blogger Maria Carla Mantovani, del blog “The Mantovanis”. Ospiti gli scrittori Daniela Ruggero (DZ Edizioni), Francesca Bertuca (DZ Edizioni), Diego Altobelli (Bakemono), Tania Dejoannon (IDEA).

Venerdì 19 marzo 2021

Ore 11.00: Condivisione di video di Bakemono Lab.

Ore 15.00: Video recensioni di libri di DZ Edizioni.

Ore 17.00: Presentazione libro “Farfalla”, di Mattia Zadra, a cura di Chance Edizioni.

Ore 18.30: Tavola rotonda sull’horror, condotta da Isabella Cavallari, del blog “Bosco dei sogni fantastici”. Intervengono gli scrittori Luigi Carrozzo (DZ Edizioni), Alessio Filisdeo (NPS Edizioni), Bellard Richmont (IDEA) e Elena Mandolini (DZ Edizioni).

Sabato 20 marzo 2021

Ore 10.00: Colazione con l’autrice: Daniela Tresconi di NPS Edizioni.

Ore 15.00 (su Instagram): Evento benefico: La scrittrice Loriana Lucciarini intervistata dall’autrice e blogger Alessandra Leonardi, di “Infiniti universi fantastici”.

Ore 17.00-18.00: Evento live alla libreria “La Chanceria” in Via Avidio Cassio 8, a Roma.

Ore 18.30: Tavola rotonda sul fantasy, condotta dallo scrittore Daniele Viaroli, in compagnia degli autori Francesca Cappelli (NPS Edizioni), Francesco Zamboni (DZ Edizioni), Paolo Fumagalli (DZ Edizioni), Andrea Gualchierotti (Edizioni Il Ciliegio).

Domenica 21 marzo 2021

Ore 12.00: Videoletture di poesia a cura di Alessandra Leonardi.

Ore 15.00: Una chiacchierata su Emily Dickinson, insieme a Varla del Rio e Marco Mancinelli, di Bakemono Lab.

Ore 16.00 (su Instagram): Evento benefico: La scrittrice Monica Serra intervistata dall’autrice e blogger Alessandra Leonardi, del blog “Infiniti universi fantastici”.

Ore 18.30: Tavola rotonda sulla poesia, per festeggiare la giornata mondiale della poesia. Conduce la scrittrice e blogger Alessandra Leonardi, in compagnia degli autori Romina Lombardi (NPS Edizioni), Antonio Contoli (La Ruota Edizioni), Loriana Lucciarini (Gli scrittori della porta accanto) Ornella De Lullo (Bakemono), Valter Proietti (Chance Edizioni).

A conclusione della tavola rotonda, i saluti degli editori organizzatori.

Com. Stam.