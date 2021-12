Palermo Censimento della popolazione Oltre 2000 famiglie devono ancora compilare il questionario

A Palermo oltre 2000 famiglie devono compilare il questionario del Censimento permanente della popolazione 2021. Rispondere è un obbligo di legge

Dopo due mesi di rilevazione, poco più della metà delle famiglie palermitane coinvolte nella rilevazione da Lista del Censimento permanente della popolazione ha già provveduto a compilare il questionario, in autonomia o con il supporto dei rilevatori comunali e degli operatori di back office.

Devono ancora partecipare al Censimento oltre 2000 famiglie, le quali – per la compilazione del questionario – hanno a disposizione diverse modalità, fra cui scegliere quella più gradita:

possono attendere la visita a domicilio di uno dei 60 rilevatori incaricati dal Comune, riconoscibile dal cartellino identificativo, che rivolgerà le domande del questionario con l’ausilio di un tablet;

incaricati dal Comune, riconoscibile dal cartellino identificativo, che rivolgerà le domande del questionario con l’ausilio di un tablet; possono contattare telefonicamente uno dei Centri comunali di rilevazione (CCR) del Comune (indicati di seguito), e farsi intervistare per telefono;

uno dei Centri comunali di rilevazione (CCR) del Comune (indicati di seguito), e farsi intervistare per telefono; possono recarsi presso uno dei Centri comunali di rilevazione (CCR) del Comune (indicati di seguito), e farsi intervistare da un operatore del Comune;

presso uno dei Centri comunali di rilevazione (CCR) del Comune (indicati di seguito), e farsi intervistare da un operatore del Comune; possono collegarsi, ma soltanto entro il prossimo 13 dicembre, all’indirizzo https://raccoltadati.istat.it/questionario e, inserendo le credenziali di accesso contenute nella lettera dell’Istat, procedere alla compilazione on-line del questionario.

Centro comunale di rilevazione Indirizzo Orari di ricevimento E-mail Telefono CCR UCC Vicolo Palagonia all’Alloro, 12 da lun a gio dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00.

ven dalle 09,00 alle 13,00 statistica@comune.palermo.it 0917408523 0917405697 0917405627 0917405645 CCR Anagrafe Viale Lazio, 119/A da lun a ven dalle 09,00 alle 12,00. mer dalle 15,00 alle 17,00 0917405237 CCR URP Via Giusti, 36 da lun a ven dalle 09,00 alle 13,00. mar e mer dalle 15,00 alle 17,00 0917409065





PARTECIPARE AL CENSIMENTO È UN OBBLIGO DI LEGGE

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, strumento fondamentale per misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia, è compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico ed è inserito nel Programma statistico nazionale. Per tale rilevazione è previsto l’obbligo di risposta , sancito dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 322/1989 e dal Decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma Statistico Nazionale. La mancata compilazione del questionario comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli art. 7 e 11 del Decreto Legislativo n. 322/1989 e del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica.

Tutte le informazioni raccolte sono tutelate dal segreto statistico e potranno essere diffuse soltanto in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che le forniscono o ai quali si riferiscono.

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato in conformità alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – come modificato e integrato da ultimo dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 – e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale.

Per maggiori informazioni:

Comune di Palermo – Ufficio Comunale di Censimento:

https://www.comune.palermo.it/censimento-permanente-popolazione-e-abitazioni.php

E-mail: statistica@comune.palermo.it

Telefono: 091.7408523 – 091.7405645 – 091.7405627

I Centri Comunali di Rilevazione:

CCR UCC – Vicolo Palagonia all’Alloro, 12 – Palermo

Orari di ricevimento: da lun a gio dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00 – ven dalle 09,00 alle 13,00

Mail: statistica@comune.palermo.it

Telefono: 091.7408523 – 091.7405645 – 091.7405627

CCR Anagrafe – Viale Lazio, 119/A – Palermo

Orari di ricevimento: da lun a ven dalle 09,00 alle 12,00 – mer dalle 15,00 alle 17,00

Telefono: 091.7405237

CCR URP – Via Giusti, 36 – Palermo

Orari di ricevimento: da lun a ven dalle 09,00 alle 13,00 – mar e mer dalle 15,00 alle 17,00

Telefono: 091.7409065