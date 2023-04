Palermo Democrazia Partecipata avviso

E’ stato pubblicato sul sito del comune di Palermo l’avviso pubblico per l’utilizzo di risorse con forme di Democrazia Partecipata – L.R. n°5/2014 e ss.m

Le eventuali proposte progettuali a cura dei precitati soggetti potranno essere presentate entro e non oltre la data del 18/05/2023 al seguente indirizzo di posta elettronica: democraziapartecipata@comune.palermo.it o mediante invio a mezzo raccomandata con A.R. al seguente indirizzo: Palazzo delle Aquile – Piazza Pretoria n°1 – 90133, oppure consegna a mano presso l’ufficio della Segreteria Generale all’indirizzo di cui sopra o in alternativa al seguente indirizzo di posta certificata

democraziapartecipata@cert.comune.palermo.it

Le aree tematiche individuate per la presentazione degli eventuali progetti sono: a) decoro urbano e viabilità (comprese aree verdi e recupero edilizio); b) politiche socio-educative, sportive e giovanili; c) attività culturali e turismo; d) servizi digitali connessi alle precedenti voci. Ai sensi e per gli effetti dell’art.5 comma 2 del “Regolamento per l’utilizzo di somme con forme di Democrazia Partecipata ex L.R. n°5/2014 e ss. mm.” possono presentare l’istanza: – tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; – tutte le associazioni, le ditte, le associazioni di professionisti, gli enti pubblici e privati, le scuole di ogni ordine e grado, gli enti religiosi e, in generale, tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio comunale.

“Queste risorse sono lo strumento che l’amministrazione comunale intende utilizzare per coinvolgere la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. Finalmente, dopo anni, con questo avviso il Comune di Palermo riesce a mettere in campo vere e concrete forme di Democrazia partecipata. Ringrazio il Consiglio comunale che ha deliberato il Regolamento per l’utilizzo delle forme di Democrazia partecipata. Proprio il Regolamento prevede l’insediamento di un organismo composto dai capigruppo e dai presidenti di commissione di Sala delle Lapidi che ha dato un contributo importante per l’utilizzo delle somme di bilancio per forme di democrazia partecipata”, afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Avviso e scheda progettuale al seguente link:

https://www.comune.palermo.it/palermo-informa-dettaglio.php?tp=2&id=36937

