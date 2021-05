Sono iniziati questa mattina i lavori a piazza Principe di Camporeale, all’altezza tra via Noce e via Perpignano. I lavori, eseguiti dalle maestranza del Coime, consistono nella trasformazione di una rotonda stradale in un prato verde.

Presenti, tra gli altri, all’avvio dei lavori il sindaco Leoluca Orlando, gli assessori Marino e Giambrone,il presidente della quinta circoscrizione, Fabio Teresi, insieme ai rappresentanti di un’associazione di cittadinanza attiva in collaborazione con Rap per la cura del verde recuperato nell’intera piazza Principe di Camporeale.

“Continua – ha commentato il sindaco Orlando – l’impegno dell’amministrazione comunale e delle associazioni per importanti lavori di decoro urbano legati alla vivibilità e fruibilità della città. Stamattina in piazza Principe di Camporeale si è svolta una nuova e importante attività con il Coime e i tanti volontari in un quartiere animato da grande partecipazione sociale”.

“Continua il percorso di attenzione da parte dell’Amministrazione – ha detto il vice sindaco Fabio Giambrone – per le periferie cittadine con la riqualificaziobe di piccoli spazi ed in condivisione con le circoscrizioni e cittadini. Si tratta di percorsi che migliorano territorio e vivibilità”.

