Palermo  XXXII anniversario della strage di Capaci. Ordinanza di limitazione della circolazione veicolare e pedonale

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emesso un’ordinanza di limitazione al traffico veicolare e pedonale in varie vie e piazze cittadine per consentire lo svolgimento della “Manifestazione in occasione dell’anniversario XXXII della strage di Capaci”, il 23 maggio 2024.

Il provvedimento ordina dalle ore 08.00 alle ore 18.30 del 23 maggio 2024, e fino a cessata esigenza, così come rappresentato nella planimetria allegata all’ordinanza:

– via Notarbartolo, tratto compreso tra la via Giacomo Leopardi e la via F.sco Lo Jacono: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;

dalle ore 14.00 alle ore 18.30 del 23 maggio 2024 e fino a cessata esigenza: chiusura al transito veicolare intero tratto.

Dal giorno 20 maggio al 24 maggio 2024, così come rappresentato nella planimetria allegata all’ordinanza:

– via Carmelo Pardi, intero tratto; via Filippo Pardi, intero tratto: chiusura al transito veicolare, con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati;

– via Della Pace, lato destro del tratto compreso tra la via Filippo Pardi e al via Dello Spasimo: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, a eccezione dei mezzi utilizzati per le riprese.

Ordinanza n. 584 del 17/05/2024 allegata.

