Piccolo Teatro Patafisico Il Ciarlatano del duo Vaccarino/Vitrano

Nuovo appuntamento domenica 14 gennaio 2024 con la nostra stagione di teatro per le nuove generazioni “Adesso prendo il volo” con il duo Marcella Vaccarino e Gisella Vitrano e “Il ciarlatano”, la loro personalissima rivisitazione di un grande classico della letteratura per l’infanzia: Il Mago di Oz

domenica 14 gennaio 2024, h 16.30 e 18.00 al Piccolo Teatro Patafisico

c/o Complesso Pisani (ex Manicomio) ingresso ASP, via Gaetano La Loggia, 5 – Palermo

Il Ciarlatano

di e con Marcella Vaccarino e Gisella Vitrano

scene e costumi Petra Trombini

Liberamente ispirato a “Il meraviglioso Mago di Oz” di Lyman Frank Baum

Compagnia Piccolo Teatro Patafisico







uno spettacolo per tutt3, dai 5 anni

ingresso € 6,00 per i soci – su prenotazione

>> prenota lo spettacolo delle h 16.30 https://forms.gle/fib9REJzArsJ4h9R8

>> prenota lo spettacolo delle h 18.00 https://forms.gle/ziJNq4CRTBCeLGS96

Prenotate responsabilmente per non togliere ad altri la possibilità di partecipare

“E se ti dicessi, cara bambina, che in questo paese, c’è una casa più bella della tua?”

Una vocina nella testolina di Dorotea continuava a ripeterle che forse da qualche parte c’èra una casa più bella della sua.

Ma Dorotea e il suo cagnolino non fanno in tempo a capire da dove arrivi questa voce, quando vengono subito catapultati da un ciclone, in un paese lontano, molto diverso dal loro. Qui tutto non è grigio come in Kansas ma ogni città ha un colore diverso, ed è abitato da esseri bizzarri che portano nel cuore desideri diversi.

Dorotea vivrà un’esperienza unica e irripetibile, capirà l’importanza di sognare e di avere dei desideri… ma qual è davvero il suo desiderio?

C’è chi desidera un cuore, chi un cervello, chi un po’ di coraggio in più, chi come lei, semplicemente di tornare a casa…

Perché per quanto grigia possa essere, non esiste posto migliore della propria casa…

