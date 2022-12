Pnrr. Capone, UGL: “Prioritario sbloccare investimenti in politiche industriali e occupazionali”

“Lo sblocco dei fondi stanziati dal Pnrr è uno degli obiettivi prioritari, pertanto, il raggiungimento dei target previsti per quest’anno è un risultato importante nell’azione del Governo.

Come UGL, ribadiamo la necessità di una riforma della pubblica amministrazione fondata sulla semplificazione e sulla sburocratizzazione, un presupposto essenziale per la messa a terra delle opere e l’apertura di nuovi cantieri. Urgono investimenti in politiche industriali e infrastrutturali per rilanciare l’occupazione e tutelare la coesione sociale. In tal senso, il Pnrr rappresenta un’opportunità senza precedenti per accompagnare i processi verso la transizione energetica e digitale e ridurre il divario economico fra Nord e Sud Italia, favorendo così lo sviluppo del Paese”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Pnrr per l’anno in corso.

