Prima giornata di prove inshore per la flotta di 184 yacht della Rolex Giraglia 70

Una mattinata carica di nuvole ha coperto Saint-Tropez per lasciare spazio al sole proprio nel momento in cui l’imponente flotta della Rolex Giraglia 70 ha iniziato a uscire dal Vieux Port verso il campo di regata. Una festosa processione di scafi di tutte le dimensioni che è oramai uno dei momenti più caratteristici e spettacolari della regata.

“Come ogni anno torniamo a Saint-Tropez con grande gioia – ha dichiarato il Presidente dello Yacht Club Italiano Gerolamo Bianchi – e con la soddisfazione di vedere così tante barche venute qui da tutto il mondo per festeggiare questo importante compleanno. La Rolex Giraglia è la dimostrazione del frutto del lavoro di squadra: grazie all’appoggio di Rolex e la collaborazione dei Club che, insieme a noi, lavorano per mesi nell’organizzazione di questo evento, la Société Nautique de Saint-Tropez e lo Yacht Club Sanremo. Per quest’anno siamo stati ancora più meticolosi e introdotto diverse novità tra cui un villaggio regata completamente rivisto nel layout e un crew village alla Tour de Portalet che ogni sera sarà animato dagli equipaggi in occasione delle premiazioni di giornata”.

In mare le operazioni sono iniziate regolarmente con i maxi del Gruppo 0 che sono partiti alle 11:20 su un percorso di circa 19 miglia all’interno del grande Golfo di Saint-Tropez con una brezza sui 7/8 nodi da E/NE. I maxi sono stati divisi in tre gruppi: IRC 1, IRC 2 e ORC. Nel primo gruppo si è imposto subito Cannonball, il Botin 75 di Dario Ferrari che è arrivato primo sia in reale che in compensato, davanti al Maxi 72 North Star di Peter Dubens (11 minuti il suo distacco dal primo) e al Wallycento Galateia, autore di una prova notevole con un ritardo di meno di un minuto rispetto al secondo). Nel Gruppo 2, ottimo inizio per Wallyño, il Wally 60 del presidente dell’IMA – International Maxi Association – Benoit de Froidmont, che ha avuto la meglio su Remax One 2 il Baltic 65 (ex Stig) di Dario Castiglia, velocissimo davanti al terzo classificato di oggi, Itacentodue, Ice 61 di Adriano Calvini.

In ORC, lo Swan 601 Les Amis di Valter Pizzoli ha vinto in compensato davanti al suo unico avversario – per oggi – il Mills volante FlyingNikka di Roberto Lacorte.

Sul fronte degli altri gruppi, stesso percorso dei maxi con partenza intorno a mezzogiorno, 19 miglia di navigazione, ma tempi decisamente superiori anche a causa del vento che è andato a calare a metà del pomeriggio. Mentre il Gruppo 1 è riuscito a completare il percorso entro il tempo limite delle 18, per i più piccoli del Gruppo 2, il Comitato di Regata ha deciso una riduzione del percorso per consentire a tutti di completare le classifiche del primo giorno.

Qui le classifiche complete

La giornata è poi terminata al crew village presso la Tour de Portalet con l’anchoiade, specialità provenzale offerta ai regatanti dal Comune di Saint-Tropez, la premiazione dei vincitori di giornata a cui è seguito un dj-set per festeggiare così la fine del primo giorno di regate a Saint-Tropez. Appuntamento a domani con la prima partenza fissata per le 11 di domani mattina.

La Rolex Giraglia

La Giraglia fu ideata nel 1953 come una regata d’altura di 241mn. Da allora è cresciuta e oggi include la regata di avvicinamento da Sanremo e tre giorni di costiere nella Baia di Saint-Tropez. Nel 2023 questa classica regata celebra il suo 70mo anniversario. La Rolex Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione dello Yacht Club Sanremo e della Société Nautique de Saint-Tropez. Con il patrocinio di: Yacht Club de France, dell’Union Nationale pour la Course au Large (UNCL), International Maxi Association (IMA), Città di Saint-Tropez, Città di Genova e Città di Sanremo. La Rolex Giraglia è prova valida per il Campionato Mediterraneo IRC-UNCL ed è parte del 2023 Mediterranean Maxi Offshore Challenge di IMA.



Rolex è title partner della Rolex Giraglia dal 1998.

Com. Stam. + foto

LO YACHT CLUB ITALIANO

Fondato a Genova nel 1879, lo Yacht Club Italiano è il più antico club velico del Mediterraneo. Con sede nel Porticciolo Duca degli Abruzzi, lo YCI ha sempre avuto come obiettivi la diffusione dello yachting e l’organizzazione di regate: La Rolex Giraglia, il Trofeo SIAD Bombola d’oro, la Millevele, il Grand Prix d’Italie Mini 6.50 Coppa Alberti, Le Regate di Primavera – Portofino, la Genova Sailing Week, l’International Genoa Winter Contest e molte altre ancora; 12 mesi di attività in mare e a terra dai piccoli Optimist fino ai grandi Maxi Yacht. Su queste regate e sulla sua lunga tradizione poggia le basi il futuro del Club, pronto a misurarsi con nuove sfide.

Com. Stam. + foto