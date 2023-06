ROLEX GIRAGLIA 2023 – AND THE WINNER IS…

Il TP52 Red Bandit è il vincitore della Rolex Giraglia 2023. Dopo averla vinta nel 2017 quando si chiamava Freccia Rossa, il TP 52 con la stessa livrea bianco rossa, ma un altro armatore e un altro nome, è il vincitore della Rolex Giraglia 70

“Siamo ancora increduli e felici – ha dichiarato Peter Forster, armatore del TP52 Red Bandit che le classifiche in tempo compensato hanno decretato come il vincitore overall dell’edizione numero 70 – abbiamo la barca dal 2021 e ci dedichiamo principalmente alle regate offshore. Con Red Bandit è stato amore a prima vista dopo che l’abbiamo charterizzata per una Rolex Middle Sea Race particolarmente ventosa. In quell’occasione abbiamo navigato in tutta sicurezza e ci siamo resi conto delle potenzialità di quella barca. Da allora abbiamo consolidato l’equipaggio, principalmente formato da un nucleo fisso di giovani – l’età media a bordo è di 29 anni – tutti provenienti dalle Classi Olimpiche. Siamo ben affiatati e, pur avendo navigato bene per tutta la prima parte della regata in condizioni che non sono esattamente il nostro forte (bolina), abbiamo perso qualche tempo fermi in Giraglia. In quel momento abbiamo visto Lisa R andare via nella notte. Pensavamo di esserci giocati la regata e così, lungo l’ultima tratta verso Genova abbiamo scelto l’opzione di andarci a cercare più vento a Est, una scelta di chi aveva poco da perdere, ma che ci ha premiato e nelle ultime 10 miglia abbiamo recuperato tantissimo. Evidentemente da quella decisione azzardata è derivata la nostra vittoria. A bordo tutto ha funzionato benissimo, è un piacere per me navigare con questo equipaggio di giovani e sono felice di poter incorniciare questa Rolex Giraglia dell’anniversario tra i trofei più importanti e divertenti della mia carriera sportiva”.

Carl-Peter Forster, 69 anni tedesco, ha alle spalle una lunga carriera sportiva e un grande amore per le regate offshore. Passione che lo ha portato a partecipare alle più importanti regate del mondo tra cui il Rolex Fastnet diverse volte, Middle Sea Race e Baltic Race. L’anno scorso ha vinto la Copa del Rey e naviga sempre con un equipaggio di atleti del Bayerischer Yacht Club – uno dei più antichi e importanti di Germania – di cui porta i colori.

Red Bandit ha chiuso la Rolex Giraglia 2023 con un tempo reale di 29h17m19s e ha messo un distacco tra lui e il secondo classificato (Il Ker 46 Lisa R di Giovanni di Vincenzo, vincitore 2022, e che ha sfiorato una inedita doppietta) di oltre 16 minuti. Terzo Classificato overall Pepe Cannonball, il Botin 75 di Dario Ferrari, protagonista delle costiere di Saint-Tropez e autore di una regata lunga molto veloce.

In classe ORC, vince lo Swan 45 argentino From Now On di Fernando Chain, anche lui vicinissimo alla vittoria nel 2022, davanti allo Swan 42 Suspiria the Revenge di Antonio Venneri e l’Italia Yachts 11:98 Concrete Investing – To Be di Stefano Rusconi.



Con alcune barche ancora in mare, la Rolex Giraglia 70 si avvia verso la sua conclusione che sarà scandita dalle 10 di domani mattina, quando scadrà il tempo limite per tagliare il traguardo e la cerimonia della premiazione delle 11:30 presso la sede dello Yacht Club Italiano a Genova.

Qui le classifiche complete



Rivedi la diretta della partenza qui

La Rolex Giraglia

La Giraglia fu ideata nel 1953 come una regata d’altura di 241mn. Da allora è cresciuta e oggi include la regata di avvicinamento da Sanremo e tre giorni di costiere nella Baia di Saint-Tropez. Nel 2023 questa classica regata celebra il suo 70mo anniversario. La Rolex Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione dello Yacht Club Sanremo e della Société Nautique de Saint-Tropez. Con il patrocinio di: Yacht Club de France, dell’Union Nationale pour la Course au Large (UNCL), International Maxi Association (IMA), Città di Saint-Tropez, Città di Genova e Città di Sanremo. B&G e North Sails, già sponsor istituzionali dello YCI, sono i partner tecnici.

La Rolex Giraglia è prova valida per il Campionato Mediterraneo IRC-UNCL ed è parte del 2023 Mediterranean Maxi Offshore Challenge di IMA.



Rolex è title partner della Rolex Giraglia dal 1998.

