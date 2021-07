In scena Coro Cum Iubilo – Ensemble strumentale Il Mosaico armonico 24 luglio – Basilica Abbaziale S. Martino delle Scale

Palermo . Successo per la 34^ edizione del Festival Organistico a firma del direttore artistico Giovan Battista Vaglica e che ha aperto i battenti il 17 luglio presso la Basilica Abbaziale di S. Martino delle Scale con un variegato programma concertistico. Il nuovo appuntamento il 24 luglio con il Coro Cum Iubilo – Ensemble strumentale Il Mosaico armonico. Il Festival Organistico di S. Martino delle Scale nasce negli anni ottanta per valorizzare l’Organo elettrico presente nella Basilica Abbaziale. Con la costruzione del nuovo Organo sinfonico a tre tastiere con trasmissione meccanica, costruito dalla ditta Mascioni di Cuvio nel 2003, il Festival si rinnova nei contenuti e nella qualità sia nella programmazione artistica, sia nella scelta dei gruppi e dei musicisti impegnati. Il leit-motiv è stato sempre la presenza dell’Organo principalmente come strumento solista, ma anche come accompagnamento ad altri strumenti, voci, piccoli ensembles, sino a confrontarsi con le Grandi sonorità dell’Orchestra Sinfonica: numerosi sono stati i brani per Grand’Organo ed Orchestra che si sono proposti nell’attenta programmazione artistica. Quella del Festival è l’occasione per presentare al grande pubblico una letteratura poco frequentata, in un luogo, come la Basilica Abbaziale benedettina di S. Martino delle Scale, che favorisce l’ascolto e la riflessione con la sua ineguagliabile acustica. Il Festival si pone, dunque, tra le principali manifestazioni turistico-culturali del Territorio monrealese consolidandosi negli anni per il numero delle edizioni (XXXIV); esso ha avuto sempre una sua continuità, anche quando i concerti si sono spostati nel chiostro per i lavori di ristrutturazione e di restauro della Basilica. La presenza degli artisti internazionali non è mancata: organisti francesi, spagnoli, finlandesi, americani; Orchestre sinfoniche e da camera; Cori da camera, Gruppi di ottoni, Strumenti antichi, Solisti hanno arricchito sempre il Festival rendendolo un appuntamento Turistico-culturale di spicco ed atteso. Il nuovo sindaco Alberto Arcidiacono ha riconosciuto la manifestazione come rilevante tra quelle presenti nel territorio monrealese, inserendola nel piano di rilancio post-pandemico che l’Amministrazione sta mettendo in atto per la città normanna sostenendo e potenziando le attività che attraggono visitatori e nel contempo mantengono un rilievo culturale adeguato alla storia di Monreale.

Organizzazione: Monastero di S. Martino delle Scale – Comune di Monreale

Luogo di realizzazione: Basilica Abbaziale Monastero benedettino S. Martino delle Scale

Periodo di realizzazione: dal terzo sabato di luglio a metà agosto

Abate: D. Vittorio Rizzone

Sindaco: Alberto Arcidiacono

Assessore al Turismo: Geppino Pupella

Direttore Artistico: Giovan Battista Vaglica

Concerto del 24 luglio

La serata ha come tema conduttore l’organo che accompagna il Coro.

La letteratura sarà quella della Scuola Polifonica Siciliana, con due brani di Bartolomeo Montalbano: Il mottetto Obsupescite ed il Credo dalla messa Qui est iste; a confronto dell’autore siciliano vi sarà il musicista veneto Steffani con il brano Reginam nostram.

Tutti i brani vocali saranno accompagnati dal gruppo strumentale Il Mosaico Armonico.

Due le Sinfonie strumentali di Montalbano che saranno eseguite: la Sinfonia Zambiti per violino e basso continuo e la Sinfonia Bargellini per Oboe, Violino e basso continuo.

I brani per organo solo saranno tratti dall’Annuale di Giovan Battista Fasolo, monaco francescano, contemporaneo di Montalbano.

Coro Cum Iubilo

Ensemble strumentale Il Mosaico armonico

Direttore: Giovanni Scalici

