“The Ulysses Butterfly La farfalla di Ulisse”, edita da Passerino Editore, è una raccolta poetica in inglese e in italiano che racconta la storia di una donna che riscopre se stessa e la sua forza interiore fino ad imparare a volare.

Nella narrazione si alternano vicende liete e momenti di sconforto, abbandoni ma anche sogni e dolci ricordi che colorano di tenerezza i vuoti del presente. Sullo sfondo l’amore grande dei genitori a cui è dedicata la raccolta e in particolare quello di una moglie per lo sposo perso troppo presto e mai sopito e di madre esemplare.

“Poesie per perdersi alla ricerca di qualcosa di indefinito circondati da fantasmi che popolano le nostre vite. L’autrice nelle sue rime esprime l’illusione ben vissuta di una vita onirica che sfugge la banale realtà. È un’anima che si risveglia nella scrittura, mettendo in luce intime passioni, sogni ad occhi aperti; la conferma che non c’è modo migliore per sfuggire alla normalità che la poesia”, come scrive il giornalista Mario Azzolini nella Prefazione.

Il libro, in formato digitale, è disponibile nei principali store on line (IBS, Amazon, Bookrepublic, Kobo…). A breve uscirà anche l’edizione cartacea ordinabile on line e nelle librerie fisiche di Italia con la formula del print on demand.

È possibile inoltre ascoltare in podcast nelle principali piattaforme (Spotify, Anchor, Google, Apple, Overcast) alcune delle poesie, andate in onda in diverse radio in Italia e all’estero.

