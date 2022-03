Volotea annuncia una nuova rotta in esclusiva da Palermo: dalla prossima primavera si vola anche verso Lille

Il collegamento per la Francia sarà disponibile dal 27 di maggio con 1 frequenza settimanale Con l’annuncio di questa nuova rotta, sale a più di 267.000 il numero dei posti in vendita a Palermo per l’estate 2022 Presso lo scalo la compagnia si riconferma seconda per numero di destinazioni raggiungibili

Palermo – Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, continua a guidare la ripresa del settore turistico e annuncia oggi a Palermo l’avvio di un nuovo collegamento internazionale alla volta delle Fiandre francesi: dal 27 maggio, infatti, sarà possibile volare verso Lille, incantevole città d’arte ricchissima di musei, monumenti di grande interesse, teatri e prestigiose Università. La nuova rotta, operata in esclusiva da Volotea, avrà 1 frequenza settimanale (ogni venerdì) e prevede un’offerta di oltre 7.700 posti in vendita. Con l’annuncio di questa nuova tratta, sale a più di 267.000 il numero dei posti in vendita per l’estate 2022 a Palermo, dove la compagnia si classifica al secondo posto per numero di collegamenti attivi.

L’annuncio della rotta rafforza ulteriormente il legame tra Sicilia e Francia, verso la quale sono già attivi i collegamenti per Lione, Nantes, Nizza, Strasburgo e Deauville (novità 2022 recentemente annunciata). Il volo rappresenta una nuova opportunità per i cittadini francesi che vogliono organizzare un viaggio alla scoperta delle tradizioni e della cultura di una delle più belle isole del Mar Mediterraneo. Allo stesso tempo, con Volotea i passeggeri siciliani potranno raggiungere comodamente il Nord della Francia, programmando una vacanza alla scoperta delle eccellenze artistiche locali, lasciandosi conquistare dalla vivace vita culturale e dall’irresistibile cucina d’oltralpe.

Il volo Palermo-Lille riconferma l’impegno della compagnia nell’offrire un ventaglio di destinazioni ampio da e per la Sicilia. Dall’avvio delle sue attività, nella primavera del 2012, Volotea ha investito all’Aeroporto Falcone e Borsellino, contribuendo in modo significativo a migliorare la connettività dell’isola con la terraferma. A Palermo, la low cost ha recentemente superato il traguardo dei 4 milioni di passeggeri trasportati, pari a un totale di 37.100 voli operati e a un’offerta complessiva di 4,8 milioni di posti in vendita.

“Abbiamo lanciato la nuova rotta Palermo-Deauville poche settimane fa! Ecco perché annunciare oggi l’avvio di un nuovo collegamento alla volta di Lille ci riempie di grande orgoglio. Il nuovo volo partirà il prossimo 27 maggio e rafforzerà ulteriormente l’asse tra la Sicilia e la Francia, verso la quale salgono così a 6 le rotte attive da Palermo – ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. In vista dell’estate 2022, questa nuova rotta amplificherà il traffico di turisti stranieri desiderosi di visitare le bellezze siciliane: con i nostri voli puntiamo sempre a sostenere e a rafforzare il settore turistico locale, a beneficio di tutta l’economia regionale”.

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

Com. Stam.