Approvati dal Consiglio comunale tredici debiti fuori bilancio per poco meno di 3000 euro nella seduta di ieri spazio anche alle comunicazioni

La seduta di Consiglio comunale di ieri pomeriggio presieduta da Enzo Sturiano ha visto l’approvazione di ben tredici delibere inerenti dei debiti fuori bilancio. Il tutto per un totale di poco meno di 3000 euro.

Le delibere sono state dapprima prelevate e successivamente poste in votazione. A relazionare sugli stessi atti amministrativi prima del voto è stata la presidente della Commissione Finanze di palazzo VII Aprile Eleonora Milazzo.

Subito dopo è stata la volta delle comunicazioni. A intervenire sono stati il consigliere Pino Ferrantelli che ha posto l’attenzione, ancora una volta, sulla mancata funzionalità della rete fognaria della zona lidi sud i cui lavori di costruzione sono terminati da tempo. Leo Orlando, a sua volta ha evidenziato il problema dell’ennesima rottura della rete idrica primaria chiedendo al tempo stesso servizi alternativi più efficienti. Sull’ennesimo allagamento della via Mazara e della conseguenziale chiusura si è pronunciata la consigliera Rosanna Genna che ha ribadito che la popolazione di quella zona continua a essere penalizzata. Gaspare Di Girolamo ha fatto, invece, presente che i semafori di Ponte Fiumarella, della via Trapani e di contrada Cuore di Gesù continuano a non funzionare con grave pericolo per i tanti automobilisti e conducenti che transitano in quelle zone. A tutte le domande ha risposto il vice Sindaco Giacomo Tumbarello che ha tenuto, in particolare, a sottolineare che proprio in mattinata vi è stato un incontro operativo sulla questione della rete fognaria dei lidi sud e che si è prossimi a una positiva soluzione almeno per il tratto della condotta che non presenta problematiche.

La serie delle comunicazioni si è conclusa con l’intervento del consigliere Gabriele Di Pietra che ha sollevato la questione dell’uscita dal Distretto Turistico della Sicilia Occidentale del Comune di Marsala cui ha addebitato di non programmare un’adeguata politica turistica.

In chiusura di seduta il Presidente prima di aggiornare i lavori a martedì prossimo, 28 maggio, alle ore 17:00, ha comunicato che venerdì prossimo si terrà una conferenza dei capigruppo allargata ai rappresentanti dell’Amministrazione per stabilire l’ordine dei lavori delle prossime sedute e per stabilire l’iter amministrativo delle osservazioni al piano paesaggistico presentate dai cittadini marsalesi.

E’ possibile rivedere e riascoltare la seduta di ieri collegandosi con il link https://www.youtube.com/watch?v=fvfsIdzZUvk

