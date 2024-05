Basket. Finale Nazionale Under 17 Femminile, domani il via a Roseto degli Abruzzi e Mosciano Sant’Angelo

Al Palamaggetti di Roseto degli Abruzzi e al Palasport di Mosciano Sant’Angelo si giocheranno le Finali Nazionali Under 17 Femminile dal 27 maggio al 2 giugno.

A partire da lunedì le 16 squadre, divise in 4 gironi da 4, si affronteranno per cercare di arrivare in testa al ranking dei raggruppamenti e quindi evitare lo Spareggio del 30 maggio, che coinvolge le seconde e terze classificate dei 4 gironi. Il 31 maggio i Quarti di finale, l’1 giugno le Semifinali e il 2 giugno la chiusura, con le gare per il terzo posto (ore 16.00), e per il Tricolore di categoria (ore 18.30).

Domenica 26 maggio si svolgerà la cerimonia di inaugurazione delle Finali, con la consueta sfilata delle sedici formazioni per le vie di Roseto degli Abruzzi e poi con i giuramenti di atleti e arbitri

Le gare del Palamaggetti sono in diretta su Twitch Italbasket.

Le gare al Palasport sono in diretta su YouTube Italbasket.

Le gare sono on demand su basketlike.it

Tutte le gare sono in play by play su FIP Stats.

L’Albo d’Oro

2023 Magnolia Campobasso

2022 Basket Roma

2021 Non disputato

2020 Non disputato

2019 Bianchi Group Costa x l’Unicef

2018 Bianchi Group Costa x l’Unicef

2017 Rittmeyer Giants Marghera

2016 Rittmeyer Giants Marghera

2015 Umana Reyer Venezia

2014 Umana Reyer Venezia

* dal 2016 al 2019 campionato denominato Under 16

Com. Stam. + foto FIP