Domani mercoledì 6 ottobre alle 15.00 il primo turno infrasettimanale stagionale dei gironi a venti squadre

Roma – Procede a ritmo incalzante il Campionato Serie D pronto a scendere in campo domani mercoledì 6 ottobre alle 15.00 con le partite della 4^ giornata dei Gironi A, B, D, H e I. E’ il primo turno infrasettimanale della stagione per quanto riguarda i gironi a venti squadre.

Variazioni di orario: Alle 14.30 prende il via Sancataldese-Cavese (I), alle 19.30 Ponte S. Pietro-Villa Valle (B).

Variazioni di campo: Prato-Athletic Carpi (D) si disputa al campo “Piero Torrini” di Sesto Fiorentino (Fi), Real Forte Querceta-Mezzolara (D) al “Miro Luperi” di Sarzana (Sp), Bisceglie-Casertana (H) al “Città degli Ulivi” di Bitonto (Ba) e Fasano-Mariglianese (H) al campo di Locorotondo (Ba).

Posticipo: La sfida del girone H Rotonda-Nocerina si giocherà giovedì 7 ottobre alle ore 15.00.

Rinvio partita: La gara del Girone I Trapani-Acireale è stata rinviata a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti, a seguito della richiesta inoltrata dalla società ospitante con comunicazione proveniente dalla ASL di competenza, tenuto conto del Protocollo predisposto dalla stessa, del provvedimento e dell’indicazione proveniente dall’Autorità sanitaria.

Recuperi

Sempre domani mercoledì 6 ottobre alle ore 15.00 si giocano due recuperi della 2^ giornata del Girone F. Si tratta di Sambenedettese-Recanatese e di Castelnuovo Vomano-Alma Juventus Fano (sospesa al 13^ del primo tempo).

Trasmissione delle gare in modalità live streaming

Il Dipartimento Interregionale, in virtù del D.L. del 22 aprile 2021 n. 52 all’art. 5 così come modificato dal D.L. 223 luglio 2021 n. 105 che prevede la presenza di pubblico alle gare di Campionato di Serie D, concede facoltà ad ogni singola società, in deroga alla Circolare L.N.D. n. 8 del 1° luglio 2021, della diffusione – anche a pagamento – delle eventuali dirette trasmesse live streaming in occasione di gare interne ufficiali della stagione sportiva 2021/2022, esclusivamente sui propri canali social ufficiali. Non sarà consentita, invece, la trasmissione delle gare di cui sopra in modalità live streaming, solo nell’ipotesi di acquisto della singola gara da parte di emittenti accreditate ed autorizzate ovvero di acquisto di uno dei pacchetti previsti per diritti audio-video del Campionato Serie D ovvero delle gare trasmesse a seguito di eventuale accordo tra la L.N.D. e emittenti nazionali qualificate.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Bra-Fossano (Gabriele Caggiari di Cagliari), Asti-Chieri (Marco Schmid di Rovereto), Varese-Gozzano (Luca Tagliente di Brindisi), Derthona-Borgosesia (Adil Bouabid di Prato), Imperia-Novara (Carlo Palumbo di Bari), Ligorna-Lavagnese (Alessandro Recchia di Brindisi), Rg Ticino-Pontdonnaz (Alessandro Gresia di Piacenza), Sanremese-Casale (Stefano Peletti di Crema), Sestri Levante-Saluzzo (Matteo Campagni di Firenze), Vado-Caronnese (Alfredo Iannello di Messina).

Girone B

Breno-Folgore Caratese (Antonio Monesi di Crotone), Brianza Olginatese-Arconatese (Thomas Bonci di Pesaro), Brusaporto-Sporting Franciacorta (Mauro Stabile di Padova), Desenzano Calvina-Real Calepina (Davide Santarossa di Pordenone), Casatese-Caravaggio (Giuseppe Costa di Catanzaro), Castellanzese-Virtus Ciseranobergamo (Dylan Marin di Portogruaro), Crema-Vis Nova Giussano (Andrea Mazzer di Conegliano), Legnano-Sona (Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo), Ponte San Pietro-Villa Valle (Giuseppe Vingo di Pisa), City Nova-Leon (Luca Selvatici di Rovigo).

Girone D

Bagnolese-Ghiviborgo (Antonio Liotta di Castellammare di Stabia), Borgo San Donnino-Correggese (Giovanni Tricarico di Verona), Forlì-Rimini (Marco Peletti di Crema), Prato-Athletic Carpi (Vittorio Emanuele Teghille di Collegno)[differita Tv Prato], Progresso-Fanfulla (Matteo Dini di Città di Castello), Ravenna-Lentigione (Gabriele Sacchi di Macerata), Real Forte Querceta-Mezzolara (Riccardo Tropiano di Bari), Sammaurese-Aglianese (Simone Nuzzo di Seregno), Sasso Marconi-Seravezza (Nicolò Dorillo di Torino), Tritium-Alcione (Vito Guerra di Venosa).

Girone F

Sambenedettese-Recanatese (Alessandro Silvestri di Roma 1), Castelnuovo Vomano-Alma Juventus Fano (Giuseppe Claudio Allegretta di Molfetta).

Girone H

Bisceglie-Casertana (Simone Gavini di Aprilia), Casarano-Audace Cerignola (Filippo Colaninno di Nola), Fasano-Mariglianese (Mattia Drigo di Portogruaro), Nola-Virtus Matino (Guido Iacopetti di Pistoia), San Giorgio-Francavilla (Mario Picardi di Viareggio), Gravina-Nardò (Andrea Migliorini di Verona), Molfetta-Bitonto (Cristiano Ursini di Pescara), Rotonda-Nocerina (Stefano Selva di Alghero), Sorrento-Brindisi (Edoardo Gianquinto di Parma), Altamura-Lavello (Andrea Terribile di Bassano del Grappa).

Girone I

Biancavilla-Gelbison (Valerio Bocchini di Roma 1), Castrovillari-Portici (Federico Olmi Zeppilli di Mantova), Fc Messina-Cittanova (Stefano Striamo di Salerno), Giarre-Fc Lamezia (David Guida di Torre Annunziata), Licata-San Luca (Francesco Zago di Conegliano), Santa Maria Cilento-Paternò (Mattia Mirri di Savona), Sancataldese-Cavese (Giuseppe rispoli di Locri)[live RTC Quarta Rete], Rende-Città S. Agata (Cristian Robilotta di Sala Consilina), Troina-Real Aversa (Stefano Moretti di Como).

